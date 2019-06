Xa Thi Mạn bị nhiều người tẩy chay vì like ảnh biểu tình ở Hong Kong

Bị khán giả Trung Quốc đại lục chỉ trích, diễn viên giải thích chỉ lỡ tay bấm like bức ảnh người Hong Kong phản đối dự luật dẫn độ.

Tối 13/6, đông đảo khán giả bàn tán trên Weibo và nhiều diễn đàn về việc Xa Thi Mạn like ảnh biểu tình. Khuya cùng ngày, diễn viên giải thích trên trang cá nhân: "Hôm đó tôi tan ca lúc đêm muộn. Về nhà, tôi lướt Instagram theo thói quen. Khi đến bức ảnh của nhiếp ảnh gia quen biết, chưa nhìn kỹ ảnh, tôi bấm like. Sau khi nhìn rõ nội dung ảnh, tôi hốt hoảng, lập tức bỏ like. Xa Thi Mạn yêu nước, yêu Hong Kong. Tôi mong không bị người ác ý suy diễn quá đà về mình".

Những năm gần đây Xa Thi Mạn phát triển sự nghiệp ở Trung Quốc đại lục. Năm ngoái, phim Diên Hy công lược giúp cô đạt bước tiến mới. Cô đắt show quảng cáo, thời trang ở đại lục. Nửa năm sau khi phim công chiếu, người đẹp kiếm được 60 triệu HKD (khoảng 7,6 triệu USD).

Xa Thi Mạn cho biết lỡ tay bấm like bức ảnh biểu tình ở Hong Kong.

Sự việc của Xa Thi Mạn trở thành đề tài tìm kiếm, bàn luận hot nhất Weibo, sáng 14/6. Nhiều khán giả Trung Quốc đại lục cho biết tẩy chay diễn viên Hong Kong. "Từ nay tôi không xem bất kỳ phim, show truyền hình nào của chị", "Phụ lòng tôi lâu nay thích chị, hãy cút khỏi Trung Quốc đại lục"... Xa Thi Mạn đang đóng một số phim của đại lục, một số khán giả kêu gọi tìm người thay thế cô.

Bên cạnh đó, nữ diễn viên nhận được ủng hộ của không ít fan. "Tôi cũng thường like xong mới xem nội dung", "Em tin chị", "Chị ấy đã giải thích rồi, sao nhiều người bới móc thêm vậy? Mọi người rảnh quá"... các ý kiến bình luận trên Weibo.

Diễn viên Xa Thi Mạn.

Từ 9/6, hàng chục nghìn người tràn xuống đường phố Hong Kong để kêu gọi chính quyền hủy bỏ dự luật dẫn độ sửa đổi "Người phạm tội bỏ trốn và Hỗ trợ pháp lý lẫn nhau về vấn đề hình sự". Dự luật cho phép dẫn độ tội phạm sang các quốc gia và vùng lãnh thổ chưa có hiệp ước dẫn độ với Hong Kong, bao gồm Trung Quốc đại lục, để xét xử. Dân Hong Kong lo ngại luật này sẽ khiến cư dân có thể trở thành nạn nhân của một hệ thống pháp lý khác. Nhiều người gọi đây là động thái thân Bắc Kinh và bày tỏ nghi ngờ về tính công bằng và minh bạch của hệ thống tư pháp Trung Quốc đại lục.

Hong Kong là thuộc địa cũ của Anh được trao trả về Trung Quốc năm 1997 theo chính sách "Một quốc gia, hai chế độ". Trong đó, các quyền tự trị và tự do như hệ thống tòa án riêng biệt của đặc khu này vẫn được duy trì.

Một cảnh của Xa thi mạn trong Diên Hy công lược Xa Thi Mạn trong "Diên Hy công lược".

Xa Thi Mạn sinh năm 1975, vào làng giải trí năm 1997 sau khi đoạt Á hậu tại Miss Hong Kong. Cô là hoa đán nổi bật đài TVB thập niên 2000, với các phim Đường về hạnh phúc, Cung tâm kế, Công chúa giá đáo, Sứ đồ hành giả, Thâm cung nội chiến, Ỷ Thiên Đồ Long Ký...

