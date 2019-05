Chuyện tình sao khổng lồ 'Game of Thrones' và vợ thấp hơn nửa mét

Tạo hình của Hafþór Júlíus Björnsson trong "Game of Thrones". Hafþór Júlíus Björnsson sinh năm 1988, là lực sĩ, diễn viên người Iceland. Trong Game of Thrones, anh hóa thân tướng Gregor Clegane, biệt hiệu The Mountain (Ngọn Núi), nổi tiếng với sức mạnh. Ở trận chiến đẫm máu trong mùa bốn, Gregor giết được kẻ thù nhưng bị trúng độc. Hắn được cứu sống, trở thành chiến binh vô cảm, phục vụ cho nữ hoàng Cersei. Nhân vật sẽ xuất hiện trong mùa cuối loạt phim, khởi chiếu từ ngày 14/4.