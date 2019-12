'Star Wars' phần mới đứng đầu phòng vé

"Star Wars: The Rise of Skywalker" thu 72 triệu USD tuần qua, giữ vững vị trí quán quân phòng vé Mỹ suốt nửa tháng.

Bom tấn của Disney bỏ xa tác phẩm đứng nhì - Jumanji: The Next Level (35 triệu USD). Trên toàn cầu, phim hiện thu 704 triệu USD, trong đó quốc gia đóng góp lớn nhất là Mỹ - 341 triệu USD. Tác phẩm nhiều khả năng thành phim thứ bảy của Disney cán mốc tỷ USD năm nay, sau Avengers: Endgame, The Lion King, Frozen 2, Captain Marvel, Toy Story 4 và Aladdin.

Hai phim mới ra mắt tuần qua ở Mỹ - Little Women và Spies in Disguise - không phải đối thủ phòng vé của Star Wars: The Rise of Skywalker và Jumanji: The Next Level. Chúng chỉ lần lượt thu 16,5 triệu USD và 13,2 triệu USD trong ba ngày cuối tuần.

Trailer Star Wars Episode IX- The Rise Of Skywalker Trailer phần mới "Star Wars: The Rise of Skywalker".

Tuy nhiên, Little Women gây ấn tượng mạnh về chất lượng, với 95% đánh giá tích cực trên Rotten Tomatoes. Nhiều báo Âu Mỹ nhận định tác phẩm đang trở thành ứng viên nặng ký cho mùa Oscar 2020. Phim do Greta Gerwig đạo diễn, kể về thân phận phụ nữ Mỹ xưa, quy tụ dàn sao đình đám Saoirse Ronan, Emma Watson, Florence Pugh, Laura Dern, Timothée Chalamet và Meryl Streep.

Ở Việt Nam, Mắt biếc là phim dẫn đầu tuần cuối cùng năm 2019. Theo trang quan sát phòng vé độc lập Box Office Vietnam, tác phẩm thu hơn 25 tỷ đồng cuối tuần qua, đưa doanh thu phim lên hơn 110 tỷ đồng và vẫn hướng đến cột mốc 150 tỷ đồng như nhà phát hành kỳ vọng.

Ân Nguyễn