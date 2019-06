Phim Nhật từ 18 năm trước khuấy động phòng vé Trung Quốc

Hoạt hình "Spirited Away" (2001) bất ngờ dẫn đầu doanh thu cuối tuần qua, vượt bom tấn "Toy Story 4".

Tác phẩm của đạo diễn Hayao Miyazaki công chiếu ở Trung Quốc từ ngày 21/6, tức gần 18 năm sau khi ra mắt ở Nhật và nhiều nước khác. Dù vậy, Spirited Away vẫn ăn khách ở thị trường Hoa ngữ, thu 28 triệu USD - hơn gấp đôi Toy Story 4 của Disney (13,2 triệu USD).

Trailer Spirited Away Trailer phim.

Theo Variety, nhiều khán giả đến rạp vì muốn xem lại một tuyệt phẩm trên màn ảnh rộng. Spirited Away được xem là một trong các phim điện ảnh hay nhất mọi thời. Tác phẩm của hãng Ghibli là phim nói tiếng nước ngoài duy nhất thắng giải Oscar "Hoạt hình xuất sắc". Năm 2017, tờ New York Times chọn đây là phim xuất sắc thứ hai trong 17 năm đầu thế kỷ 21. Câu chuyện xoay quanh một bé gái lọt vào thế giới kỳ ảo.

Theo Indiewire, các phim của hãng Ghibli có số lượng lớn fan ở Trung Quốc nhiều năm qua. Khán giả tiếp cận chúng qua DVD và các trang chiếu trực tuyến lậu. Hồi năm 2018, My Neighbor Totoro (1988) cũng thu 25 triệu USD khi chiếu ở Trung Quốc.

Poster phim ở Trung Quốc.

Ngoài ra, trang Variety nhận định chiến tranh thương mại Mỹ - Trung Quốc ngày càng căng thẳng góp phần giúp Spirited Away dẫn đầu phòng vé. Tác phẩm Nhật chiếm 30% số suất ở Trung Quốc cuối tuần qua, còn Toy Story 4 của Mỹ chỉ được 18% tổng số dù là một trong các bom tấn lớn nhất hè này. Hồi tháng 4, khi xung đột kinh tế hai nước chưa lên cao, Avengers: Endgame được xếp đến 99% tổng số suất ở Trung Quốc vào dịp mở màn.

Men in Black: International đứng thứ ba ở thị trường Hoa ngữ cuối tuần qua với 5,9 triệu USD, tiếp theo là Godzilla: King of the Monsters (3,5 triệu USD).

Ân Nguyễn