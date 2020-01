Song Hye Kyo vướng ồn ào 'tình tay ba'

Khán giả bàn tán hình ảnh đoạn chat giữa Jang Dong Gun và Joo Jin Mo, đề cập mối quan hệ giữa Song Hye Kyo và Rain, Hyun Bin.

Ngày 20/1, loạt tin nhắn năm 2014 được cho giữa Jang Dong Gun - Joo Jin Mo bị nhiều người chia sẻ trên Instagram, Weibo cùng nhiều diễn đàn. Trong đó, hai tài tử nói chuyện phiếm, bàn chuyện chơi golf. Jang Dong Gun, Joo Jin Mo khen bạn thân - Hyun Bin - chơi golf giỏi. Sau đó, Jang Dong Gun viết: "Hyun Bin, Rain và Song Hye Kyo tình tay ba". Joo Jin Mo chỉ trả lời: "À".

Hye Kyo bên Hyun Bin (trái) và Rain. Ảnh: Newsen.

Loạt tin nhắn dấy lên nhiều bàn tán, không ít người nói Hye Kyo lăng nhăng, đa tình, đóng phim với tài tử nào cũng hẹn hò người đó. Cô và Rain từng đóng chung Ngôi nhà hạnh phúc năm 2004 và bị đồn yêu nhau song họ phủ nhận. Năm 2008, cô đóng cặp Hyun Bin trong The world they live in, sau đó trở thành tình nhân ngoài đời. Họ chia tay năm 2011.

Song Hye Kyo trong 'Ngôi nhà hạnh phúc' Hye Kyo và Rain trong "Ngôi nhà hạnh phúc". Video: KBS.

Không ít ý kiến cho rằng đoạn tin nhắn là giả. Jang Dong Gun - Joo Jin Mo bị hacker phát tán tin nhắn từ giữa tháng. Qua công ty quản lý, Jin Mo cho biết hacker xâm nhập điện thoại của anh, lấy thông tin cá nhân và tống tiền tài tử. Không đồng ý giao tiền, anh bị hacker phát tán chuyện đời tư. Diễn viên Hoàng hậu Ki đã báo cảnh sát.

Hai tài tử Joo Jin Mo (trái) và Jang Dong Gun. Ảnh: Osen.

Joo Jin Mo xin lỗi khán giả và cho biết một phần tin nhắn bị hacker chỉnh sửa, thêm thắt nhằm hãm hại anh cùng bạn bè. Trước đó, Joo Jin Mo và Jang Dong Gun lộ các đoạn chat với nội dung bình phẩm cơ thể người mẫu, hoa hậu, rủ nhau "chơi gái".

Song Hye Kyo năm nay 39 tuổi, trải qua cuộc hôn nhân cùng Song Joong Ki - bạn diễn của cô trong Hậu duệ mặt trời. Sau khi ly hôn hồi giữa năm 2019, người đẹp vướng nhiều tin đồn như ngoại tình, có thai với đại gia Trung Quốc... Cô kiện những người tung tin thất thiệt về mình.

Như Anh (theo QQ)