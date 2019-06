Song Hye Kyo - 'ngọc nữ' giàu có, đa tình

Danh tiếng của minh tinh Hàn Quốc gắn liền với sắc đẹp, các bộ phim đình đám ở châu Á cùng tình yêu với nhiều bạn diễn.

Song Hye Kyo đau khổ, sụt cân vì hôn nhân đổ vỡ / Luật sư của Song Joong Ki: 'Ly hôn là lỗi của Song Hye Kyo'

Sau khi Song Hye Kyo - Song Joong Ki thông báo ly hôn hôm 27/6, nhiều người đồn đoán lý do đổ vỡ từ phía nữ diễn viên. Luật sư của nam diễn viên nói: "Ly hôn là lỗi của Song Hye Kyo". Theo Sohu, trong ấn tượng của không ít khán giả Hàn Quốc, Hye Kyo là diễn viên đa tình. Người đẹp thường hẹn hò bạn diễn và vướng tin đồn tình ái với nhiều sao nam.

Song Hye Kyo và Lee Byung Hun. Ảnh: Newsen.

Năm 2003, Song Hye Kyo đóng chung Lee Byung Hun trong All In. Người đẹp 22 tuổi rung động trước vẻ nam tính, mạnh mẽ của bạn diễn. Hai người hẹn hò khoảng một năm. Trên Newsen, một người bạn của Hye Kyo nói nữ diễn viên đau khổ thời gian dài, mất ăn mất ngủ vì mối tình đầu.

Năm 2008, Song Hye Kyo và Hyun Bin cùng đóng The world they live in, sau đó trở thành tình nhân ngoài đời. Mối quan hệ chấm dứt đầu năm 2011. Ngoài những mối tình công khai, Song Hye Kyo vướng tin đồn tình ái với hầu hết tài tử đóng cặp, trong đó có Kang Dong Won, Bi Rain, Jo In Sung.

Song Hye Kyo, Hyun Bin trong "The World They Live In" Hye Kyo và Hyun Bin trong "The world they live in". Video: KBS.

Khi đóng vợ Lương Triều Vỹ trong Nhất đại tông sư, Song Hye Kyo cho biết rung động vì ánh mắt của tài tử Hong Kong. "Nhiều người biết Lương Triều Vỹ có ánh mắt chết người. Lúc diễn riêng với anh ấy, tôi cảm nhận được sức mạnh từ ánh mắt ấy", Hye Kyo từng nói trên QQ.

Nữ diễn viên ly hôn sau chưa đầy hai năm chung sống khiến nhiều khán giả liên tưởng tới chuyện tình của cha mẹ cô. Ông bà kết hôn khi 19 tuổi. Sinh Hye Kyo chưa được bao lâu, họ ly dị. Một mình mẹ Song Hye Kyo đưa con gái từ Daegu tới Seoul mưu sinh. Cuộc sống của cô thiếu bóng dáng người cha. Hai mẹ con thường xuyên chuyển nhà. Hoàn cảnh sống dạy Song Hye Kyo tự lập từ bé. "Bây giờ nghĩ lại, hồi nhỏ tôi quả là một cô bé đầy trách nhiệm", Hye Kyo từng nói trên Elle.

Diễn viên Song Hye Kyo. Ảnh: Newsen.

Theo Et, nhiều người chỉ nhìn sắc đẹp, thành công của Hye Kyo mà quên mất sự nỗ lực, khó khăn của cô. Năng khiếu diễn xuất của Song Hye Kyo bộc lộ từ khi học cấp hai, qua việc kể chuyện cho bạn bè. Lên cấp ba, cô tham gia một cuộc thi người mẫu và thắng giải, từ đó vào làng giải trí.

Khi đóng Nàng Hwang Jin Yi, diễn viên dành hai năm đọc tư liệu về nhân vật, luyện đàn, múa, thư pháp, lễ nghi cổ đại. Khi đóng Trái tim mùa thu, cô chìm đắm trong sự đau khổ của nhân vật, mất thời gian dài mới thoát khỏi sự u ám. Khi đóng Nhất đại tông sư, chỉ sáu phút trên phim nhưng cô mất bốn năm chuẩn bị. Hye Kyo còn học thêm Vịnh Xuân Quyền, từng phù nề chân vì tập luyện. Nữ diễn viên luôn khao khát được giãi bày, có người vững chắc để nương tựa. "Mỗi khi vất vả, tôi mong có người đàn ông cho mình bờ vai để dựa. Khi áp lực, có người lắng nghe câu chuyện của tôi, an ủi tôi", Hye Kyo từng nói trên Mydaily.

Cô chia sẻ làm một diễn viên nữ không phải điều dễ dàng. "Nếu có hiểu lầm, bạn không thể đi giải thích từng việc một. Mà có giải thích cũng chưa hẳn đã được tin tưởng hoàn toàn. Vì thế chỉ còn cách âm thầm chịu đựng", người đẹp nói. Song Hye Kyo nói cô dễ bị tổn thương nhưng hầu như không để người khác nhận ra điều đó.

Nỗ lực của Song Hye Kyo được đền đáp bằng danh tiếng, tiền bạc. Theo Soompi, cô thuộc nhóm sao nữ Hàn Quốc được trả cát-xê cao nhất. "Ngọc nữ" là gương mặt đại diện của hàng loạt thương hiệu trong và ngoài Hàn Quốc như Chaumet, Laneige, Olay, Innisfree, Esprit, Levi's, Clride, Litmus, Roem...

Trong danh sách sao Hàn là đại gia bất động sản mà đài tvN công bố năm 2017, Song Hye Kyo xếp thứ hai. Năm 2014, cô mua lại căn nhà hai tầng trị giá 8,5 tỷ won (khoảng 170 tỷ đồng) từ vợ chồng tài tử Cha In Pyo. Người đẹp mua cho mẹ căn hộ tại Gangnam có giá 9 tỷ won. Nữ diễn viên còn sở hữu căn nhà tại New York (Mỹ) trị giá 2,8 triệu USD.

Song Joong Ki choàng vai Song Hye Kyo Song Hye Kyo, Song Joong Ki khi yêu nhau. Video: Et.

Theo Businesstimes, Song Hye Kyo và Song Joong Ki có khối tài sản chung trị giá 50 tỷ won (43 triệu USD). Luật sư của Song Joong Ki cho biết đôi bên đạt được thỏa thuận ly hôn và chỉ chưa thống nhất ở một số chi tiết. Song cả hai sẽ không kiện tụng về vấn đề tài sản.

Như Anh (tổng hợp)