Luật sư của Song Joong Ki: 'Ly hôn là lỗi của Song Hye Kyo'

Ngày 27/6, luật sư của Song Joong Ki trả lời trang QQ về lý do nam diễn viên ly dị: "Song Joong Ki không có gì phải giấu giếm, lý do chính dẫn đến ly hôn từ phía Song Hye Kyo. Thái độ của Song Joong Ki rất rõ ràng, khó có thể lay chuyển. Ly hôn là lỗi từ Song Hye Kyo".

Song Hye Kyo và Song Joong Ki ngày cưới. Ảnh: Ifeng.

Một luật sư khác cho hay thông thường, các nghệ sĩ Hàn Quốc hoàn tất thủ tục ly dị mới công bố với khán giả. Nhưng Song Joong Ki chủ động báo tin khi vợ chồng còn ở giai đoạn hòa giải, cho thấy tài tử muốn sớm rạch ròi quan hệ với Hye Kyo.

Trước đó, Song Hye Kyo thông qua công ty quản lý cho biết lý do hôn nhân đổ vỡ là do cô và Song Joong Ki "khác biệt tính cách". Cô buồn nhưng mong mọi người tôn trọng quyết định của mình, không đào xới hay bàn tán. Theo Newsen, ngoài lý do "tính cách không hợp", Song Hye Kyo - Song Joong Ki vướng nhiều mâu thuẫn. Nam diễn viên khao khát có con trong khi Hye Kyo muốn theo đuổi sự nghiệp, liên tục công tác. Hai người ly thân từ tháng 9/2018.

Nụ hôn của Song Joong Ki, Song Hye Kyo Song - Song trong phim "Hậu duệ mặt trời". Video: KBS.

Song Hye Kyo - Song Joong Ki bén duyên khi đóng Hậu duệ mặt trời (2016), tổ chức đám cưới hồi tháng 10/2017. Hôn nhân của cặp sao đổ vỡ sau chưa đầy hai năm khiến nhiều fan châu Á bất ngờ, luyến tiếc.

Như Anh (theo QQ)