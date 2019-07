Sơn Tùng M-TP đặt bước chân đầu tiên vào làng nhạc quốc tế

MV "Hãy trao cho anh" được khán giả trong, ngoài nước chú ý vì nhạc đậm chất Latin, có rapper, chân dài Mỹ đình đám tham gia...

Đến sáng 4/7, MV mới của Sơn Tùng M-TP vươn lên dẫn đầu "top trending" (video nhận được sự quan tâm nhiều từ công chúng) trên Youtube Hàn Quốc, Australia và Việt Nam. MV vào top xu hướng tìm kiếm tại các quốc gia và vùng lãnh thổ khác như: Đài Loan, Singapore, Hàn Quốc, Canada, Cộng hòa Czech, Đức, Mỹ, Anh... Tại Việt Nam, chỉ mất tám phút sau khi ra mắt, MV đạt một triệu lượt xem. Hiện tại, với hơn 42 triệu lượt xem, MV phá vỡ nhiều kỷ lục của làng nhạc Việt.

Một vài kênh thông tin quốc tế dành sự quan tâm cho ca sĩ 9x Việt. The Source - website chuyên về Hip Hop nổi tiếng của Mỹ - gọi anh là "hiện tượng châu Á". Trang tin về âm nhạc lớn thế giới - Billboard - viết: "Ca khúc kết hợp cùng Snoop Dogg, Sơn Tùng sáng tác, là sự hòa quyện của dòng nhạc Latin, Tropical house, và Hip hop, tạo nên những thanh âm mùa hè đầy sôi động. MV có sự tham gia của Snoop Dogg và Madison Beer. Từ khi ra mắt, ca khúc đã lọt vào top trending của Youtube".

Có nhiều lý do giúp MV được quan tâm vượt khỏi làng nhạc Việt. Sơn Tùng M-TP có định hướng quốc tế rõ ràng cho sản phẩm từ khi lên ý tưởng. Anh nghiên cứu và đưa vào giai điệu bài hát chất nhạc Latin, Hip hop là xu hướng được khán giả quốc tế yêu thích.

Sơn Tùng cũng là nghệ sĩ Việt đầu tiên mời được các ngôi sao quốc tế tham gia sản phẩm. Madison Beer - ca sĩ, chân dài Mỹ có thân hình bốc lửa - là diễn viên chính. Còn Snoop Dogg - thần tượng của anh từ bé - đọc rapper với phần lời nhắc đến tên Sơn Tùng. Snoop Dogg là một rapper, ca sĩ, nhà sản xuất thu âm và diễn viên người Mỹ, được mệnh danh là huyền thoại làng nhạc Rap/Hip-hop thế giới với nhiều bản hit như Young, wild and free, The next episode, Beautiful...

MV được quay hoàn toàn tại Mỹ, sử dụng êkíp của đạo diễn August Frogs (Hàn Quốc), người từng thực hiện nhiều MV nổi tiếng như Rain (SNSD TaeYeon), L.I.E (nhóm EXID), Countless (SHINee), Tough Cookie (Zico)... Toàn bộ trang phục, phụ kiện trong sản phẩm này cũng do Sơn Tùng M-TP tự tay chọn lựa và đặt hàng từ các thương hiệu quốc tế, với trị giá khoảng một tỷ đồng.

Dưới MV, tài khoản của ca sĩ để lại lời nhắn vươn ra fan quốc tế: "Where are you guys from? Show me your hands" (Các bạn đến từ đâu, hãy cho tôi thấy cánh tay của các bạn). Đáp lại là lời hưởng ứng của fan Hàn Quốc, Trung Quốc, Campuchia, Thái Lan, Brazil, Ecuador, Mỹ, Canada... Chiến lược của Sơn Tùng M-TP được đánh giá có nhiều sự tương đồng với cách YG Entertainment (tập đoàn giải trí hàng đầu Hàn Quốc) hợp tác với những nghệ sĩ lớn quốc tế để chinh phục lượng fan ngoài lãnh thổ Hàn Quốc.

Trước khi phát hành video nhạc, anh mời những người nổi tiếng như cầu thủ Xuân Trường, hoa hậu H'Hen Niê... nghe ca khúc và chia sẻ cảm nhận với fan. Áp dụng công nghệ cũng là một trong những lý do giúp MV phá kỷ lục lượt xem. Ngày 27/6, kênh YouTube (có bốn triệu lượt theo dõi) của Sơn Tùng lần đầu áp dụng tính năng công chiếu, cho phép người xem đặt lịch nhắc hay chờ đợi một video sắp phát hành. Chưa ra mắt, MV đã nhận được 173.000 lượt thích và lượng người chờ xem luôn trên 1.000 người. Con số này thể hiện sự háo hức của khán giả dành cho sản phẩm dù chưa biết nó hay dở thế nào.

Bằng hình thức livestream khi ra mắt, ca sĩ thu hút 635.000 người vào xem, chỉ đứng sau MV Kill this love của nhóm nhạc Hàn BLACKPINK (979.000 người dùng) và MV Thank you, next của ca sĩ Mỹ Ariana Grande (829.000 người dùng).

Lượt xem tăng vọt của MV Hãy trao cho anh là nhờ sức mạnh và quyền lực của người hâm mộ. Fan Sơn Tùng M-TP phần đông ở độ tuổi teen, với những người trẻ sẵn sàng dành ngày lẫn đêm "cày view" cho thần tượng. Trên mạng xã hội đã xuất hiện nhiều ảnh chụp các fan mở MV mới trên nhiều thiết bị (điện thoại, máy tính, ipad...), kêu gọi bạn bè, người thân cùng xem.

Tuy vậy, MV gây nhiều tranh cãi về chất lượng âm nhạc.

Nhiều ý kiến nhận xét bài hát trong MV có nội dung sáo mòn, giọng ca của Sơn Tùng M-TP lép vế trước phần hình ảnh, bối cảnh. Nhiều đoạn, anh gần như lướt chữ. Nhiều người, cả fan trung thành của anh, cho biết "không nghe rõ ca sĩ hát gì". Một số khán giả bình luận hài hước họ phải mở phụ đề tiếng Việt hoặc nghe đi nghe lại nhiều lần mới hiểu hết lời bài hát.

Producer Long Halo lại nhận xét Hãy trao cho anh là một ca khúc rất sexy. Anh cho rằng phải nghe nhiều lần để hiểu được những chi tiết, hiệu ứng Sơn Tùng và đổng Onionn - người phối khí - đưa vào. Còn khán giả Tuyết Anh (29 tuổi, TP HCM) cho biết cô không thất vọng, nhưng cũng không thích MV mới so với các tác phẩm cũ của Sơn Tùng M-TP: "Tôi nghe bài hát một vài lần là thấy chán, không có cảm giác muốn nghe đi nghe lại", khán giả này cho biết.

Nhà báo Trần Minh (Bình Bồng Bột) ví von trên trang cá nhân: "Cũng phải nhìn nhận sự thật là Sơn Tùng M-TP đã chạy sang một đường đua mới của riêng mình. Cả dàn ca sĩ Việt Nam vẫn đang đá V-League trong khi Tùng đã đá Cúp C1 rồi. Cái đường đua mới ấy, dù Tùng đã chững lại và có dấu hiệu của sự mất tự tin, vẫn chưa có ai đủ sức bước vào".

