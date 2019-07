Sơn Tùng M-TP ôm ấp chân dài Mỹ trong MV mới

Trong sản phẩm ra mắt tối 1/7, Madison Beer vào vai cô gái được Sơn Tùng M-TP yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên.

Gu mặc hở của ca sĩ Mỹ tham gia MV Sơn Tùng M-TP / Tình cũ Brooklyn Beckham đóng MV Sơn Tùng M-TP

MV Hãy trao cho anh được phát kênh Youtube của Sơn Tùng M-TP. Ở dự án mới, Sơn Tùng M-TP hợp tác cùng hai tên tuổi lớn của làng nhạc Mỹ - Snoop Dogg và Madison Beer. Snoop Dogg đọc rap còn Madison Beer đóng cặp cùng nam ca sĩ.

Madison Beer đóng tình tứ với Sơn Tùng M-TP.

Trong MV, Sơn Tùng M-TP vào vai người đàn ông giàu có, sống trong biệt thự xa hoa, nhiều mỹ nữ vây quanh nhưng vẫn thấy nhàm chán. Vào một buổi tiệc tại nhà, anh gặp một bóng hồng xinh đẹp (Madison Beer) và cảm thấy rung động ngay từ cái nhìn đầu tiên. Cả hai diễn tình tứ trong một số cảnh.

MV Sơn Tùng M-TP đạt 4,7 triệu lượt xem sau 50 phút ra mắt Trích MV "Hãy trao cho anh". Nguồn: Kênh Youtube của Sơn Tùng M-TP.

Madison Beer nổi tiếng từ năm 12 tuổi khi được Justin Bieber chia sẻ bản cover ca khúc At last trên tài khoản Twitter. Sau đó, Madison Beer đầu quân về công ty quản lý Island Records của Justin và phát hành nhiều sản phẩm âm nhạc, nổi bật là bản hit Home with you. Bên cạnh vẻ nóng bỏng của người mẫu Mỹ, MV cũng có dàn người đẹp diện bikini, nhảy múa cùng nam chính trên bể bơi.

Hãy trao cho anh là sáng tác của Sơn Tùng M-TP, được nhà sản xuất Onionn phối khí. Ca khúc thuộc dòng nhạc Latin pha trộn Hip hop. Ca sĩ chia sẻ anh đã nghiên cứu, học hỏi xu hướng âm nhạc đang thịnh hành để không trùng lặp các sản phẩm trước, mang đến cái mới cho khán giả.

Ca khúc ra đời khi Sơn Tùng M-TP đang ngồi chơi đàn. "Tôi viết ra được một hợp âm thú vị và nghĩ mình cần biến nó thành một giai điệu mùa hè vui vẻ. Hai tiếng sau, tôi hoàn thành phần giai điệu". Nội dung bài hát nói về một chàng trai nhà giàu tìm kiếm tình yêu đích thực.

Rapper Snoop Dogg (trái) và Sơn Tùng M-TP trong một cảnh quay ở Mỹ.

MV được quay ở Los Angeles, Mỹ bởi êkíp đạo diễn August Frogs đến từ Hàn Quốc. Họ từng thực hiện nhiều MV nổi tiếng như Rain (SNSD TaeYeon), L.I.E (nhóm EXID), MV Countless (SHINee), MV Tough Cookie (Zico)...

Với hình thức livestream khi ra mắt, nam ca sĩ thu hút 635.000 người vào xem, chỉ đứng sau Kill this love của BLACKPINK (979.000 người dùng) và MV Thank you, next của Ariana Grande (829.000 người dùng). Theo thống kê từ đơn vị quản lý kênh - Metub, sản phẩm đạt một triệu lượt xem trong vòng tám phút, tăng lên hàng triệu lượt trong vòng một giờ.

An An