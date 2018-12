Sao thế giới tiếc thương Aretha Franklin

Aretha Franklin - từ ca sĩ hát nhạc phúc âm tới 'nữ hoàng nhạc soul' / 'Nữ hoàng nhạc soul' Aretha Franklin qua đời

Aretha Franklin qua đời ngày 16/8 tại nhà riêng ở Detroit, Mỹ vì ung thư tuyến tụy. Người thân và gia đình ở bên bà trong những giây phút cuối đời. Các ngôi sao Hollywood tưởng nhớ danh ca 76 tuổi trên trang cá nhân.

Ca sĩ Barbra Streisand đăng bức ảnh chụp cùng Aretha Franklin và viết: "Ảnh này được chụp năm 2012, khi Aretha và tôi cùng biểu diễn tưởng nhớ người bạn Marvin Hamlisch. Thật khó để chấp nhận một thế giới không có cô ấy. Aretha không chỉ là ca sĩ xuất sắc, cô còn là người nỗ lực không ngừng về quyền con người, tạo ra tác động không thể xoá nhòa trên thế giới". Ca sĩ John Legend viết: "Tạm biệt nữ hoàng, ca sĩ vĩ đại nhất mà tôi từng biết".

Trong show Queen Radio, Nicki Minaj mở màn bằng lời tưởng niệm: "Chúng ta vừa mất một trong những biểu tượng của làng nhạc. Tôi nhớ khi còn ở trường, học ca khúc Respect và cảm thấy đó như một bài quốc ca nhỏ cho mình. Biết bao người lớn lên cùng ca khúc ấy".

Alicia Keys cũng thổ lộ trong show Queen Radio: "Tôi nghe nhạc của bà khi lái xe. Aretha rất đặc biệt. Bà có thể chạm vào mỗi người theo cách rất riêng. Bà lay động tôi. Một vài ca khúc của tôi do bà truyền cảm hứng".

Bà hoàng truyền thông Oprah Winfrey, ca sĩ Celine Dion, Britney Spears, Justin Timberlake, danh ca Lionel Richie, Billy Joel, Rod Stewart, Ariana Grande, Elton John, Paul McCartney, Hillary Clinton, Chance the Rapper... cùng đăng tải video biểu diễn, các bức ảnh cũ của Aretha Franklin và nói lời tạm biệt với danh ca của dòng nhạc R&B.

Người hâm mộ đặt hoa lên ngôi sao của Aretha Franklin trên Đại lộ danh vọng ở Hollywood.

Aretha Franklin sinh năm 1942, là ca sĩ - nhạc sĩ người Mỹ. Thập niên 1960, bà được xưng tụng là "nữ hoàng nhạc soul" với các bản hit như Respect, (You Make Me Feel Like) A Natural Woman, Spanish Harlem... Bà được đề cử 44 giải Grammy và chiến thắng 18 giải, là một trong những nghệ sĩ có đĩa bán chạy nhất thế giới với hơn 75 triệu đĩa. Năm 1987, bà là nữ nghệ sĩ đầu tiên có tên trong Đại sảnh Danh vọng Rock and Roll. Theo tạp chí Rolling Stone, bà là một trong 100 ca sĩ vĩ đại nhất mọi thời.

Minh Anh