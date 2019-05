Sao châu Á người phá sản, kẻ mất vợ vì cờ bạc

Ngô Mạnh Đạt, Thành Long... từng thua bạc, quẫn bách tới mức nảy sinh ý nghĩ tự tử.

Minh tinh Hàn Quốc nhận án tù treo vì đánh bạc trái phép

Ngô Mạnh Đạt

Trong một chương trình của TVB, Ngô Mạnh Đạt chia sẻ khi mới nổi tiếng, được tung hô và sống trong sự hào nhoáng, ông lao vào cờ bạc, rượu chè. Sau một thời gian, ông túng quẫn. Ngô Mạnh Đạt vay tiền Châu Nhuận Phát để trả nợ nhưng bị từ chối. Nam diễn viên phá sản, từng nghĩ đến tự tử. Tài tử Thánh Bài nói nhờ quãng thời gian bê tha đó, ông hiểu được cuộc sống phức tạp, giúp ích cho việc đóng các bộ phim sau này. Ngô Mạnh Đạt năm nay 67 tuổi, mắc nhiều bệnh như tim, tiểu đường, cao huyết áp. Những năm gần đây ông chỉ đóng vai nhỏ trong một số phim điện ảnh.

Ngô Mạnh Đạt và Châu Tinh Trì trong "Thánh Bài" Ngô Mạnh Đạt và Châu Tinh Trì trong "Thánh Bài".

Mã Quốc Tất

Nam diễn viên Đài Loan nợ 50 triệu Đài tệ (gần 40 tỷ đồng) vì thua bạc và phải bán nhà, làm việc cật lực những năm qua để trả nợ. Anh làm nhiều việc như lái taxi, bán hàng online, làm thêm ban đêm ở tiệm gà... Cha mẹ của Mã Quốc Tất bán canh gà, đậu phụ để giúp con trả nợ. Trên Appledaily, mẹ anh thổ lộ rất sợ hãi mỗi lần chủ nợ tới nhà đòi tiền. Nam diễn viên hổ thẹn, đau lòng vì đẩy bố mẹ vào tình cảnh khó khăn ở tuổi xế chiều.

Mã Quốc Tất lái taxi, làm thêm ở tiệm gà rán kiếm tiền trả nợ.

Mã Quốc Tất nuôi hy vọng theo đuổi vợ cũ sau khi hết nợ. Trước đây, vợ đưa con gái về nhà mẹ đẻ vì tài tử cờ bạc vô độ. Sau khi ly hôn, cô không đòi hỏi Mã Quốc Tất chu cấp tiền nuôi con. Nam diễn viên hối hận, trách bản thân tham lam, mù quáng khi vùi vào trò đỏ đen.

Mã Quốc Tất sinh năm 1975 ở Đài Loan, từng đóng Tình duyên lộ, Ổ bánh mỳ bạc tỷ (Love Or Bread), Chỉ muốn yêu anh (Down With Love), Lương Sơn Bá - Chúc Anh Đài 2000 (vai Tân Bình, bạn học của Lương Sơn Bá)...

Phan Việt Minh

Phan Việt Minh và Đổng Khiết.

Năm 2012, Đổng Khiết ra thông cáo cho biết ly hôn Phan Việt Minh vì anh thô bạo, nghiện cờ bạc. Cô phải giúp chồng trả nợ. Hôn nhân đổ vỡ của cặp sao từng là tâm điểm làng giải trí Hoa ngữ vì đôi bên chỉ trích, nói xấu nhau.

Mỹ nhân Kim phấn thế gia và tài tử họ Phan kết hôn năm 2008, con trai họ chào đời một năm sau đó. Sau ly hôn, cậu bé sống với mẹ. Gần đây, Việt Minh bị bắt gặp thân mật cùng một cô gái, dấy tin đồn có tình mới. Nam diễn viên chưa phản hồi về chuyện tình cảm.

Thành Long

Thời trẻ, Thành Long chơi bời, sa đọa. Anh từng thua sạch tiền tích lũy của mình, đến mức không còn tâm trí làm việc và nghĩ đến tự tử. Trong cuốn Thành Long: Chưa lớn đã già, sao hành động tâm sự từng sống không cần biết ngày mai, đắm chìm trong cờ bạc, rượu, qua lại với nhiều gái mại dâm.

Nam diễn viên may mắn tìm lại được mục đích sống, phấn đầu cho sự nghiệp. Anh thành danh qua loạt phim Giờ cao điểm, Trưa Thượng Hải, Hiệp sĩ Thượng Hải, 80 ngày vòng quanh thế giới, Câu chuyện cảnh sát... Năm 2016, anh được trao tượng vàng Oscar hạng mục Thành tựu trọn đời.

Ca sĩ Shoo

Hồi tháng 2, người đẹp Hàn Quốc nhận án sáu tháng tù nhưng được hưởng án treo hai năm cùng 80 giờ cải tạo lao động vì đánh bạc. Chủ tọa cho rằng là nghệ sĩ có tầm ảnh hưởng, Shoo gây tổn hại tới môi trường lành mạnh của xã hội khi đánh bạc trái phép từ năm 2016 tới 2018 với tần suất và mức tiền ngày càng lớn. Cô nợ 600 triệu won (hơn 500 nghìn USD).

Ca sĩ Shoo.

Rời phiên tòa, Shoo tâm sự đánh bạc vì hiếu kỳ. Cô lo sợ, xấu hổ vì hình ảnh của mình xấu đi. "Tôi xin lỗi mọi người. Tôi cũng thấy hổ thẹn và có lỗi với các con của mình. Nhất định tôi sẽ không tái phạm", Shoo nói trên Osen.

Shoo sinh năm 1981, tên thật Yoo Soo Young. Cô ra mắt năm 1997 với vai trò thành viên nhóm nhạc S.E.S. Nhóm tan rã năm 2002, Shoo chuyển sang hoạt động solo, diễn nhạc kịch. Ca sĩ kết hôn cùng vận động viên bóng rổ Im Hyo Sung năm 2010, vợ chồng đón con trai đầu lòng cùng năm. Năm 2013, Shoo sinh đôi con gái.

Tony An

Năm 2013, cựu thành viên nhóm H.O.T bị phạt một năm tù treo vì cá độ thể thao. Vì bê bối này, sự nghiệp của Tony An xuống dốc, bị các nhà đài tẩy chay. Năm 2016, các đài truyền hình bỏ quy định cấm sóng nam ca sĩ. Hiện Tony An kinh doanh, quản lý một công ty giải trí, thi thoảng góp mặt trong các show truyền hình.

Như Anh