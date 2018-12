Sao 'Lương Sơn Bá, Chúc Anh Đài' mất vợ, nhà cửa vì cờ bạc

'Chúc Anh Đài' Lương Tiểu Băng: 'Làm hoa hậu bây giờ áp lực quá' / Dàn diễn viên 'Lương Sơn Bá - Chúc Anh Đài' sau 15 năm

Theo Appledaily, 5 năm qua Mã Quốc Tất làm việc cật lực để trả nợ do thua bạc, tổng số nợ là 50 triệu Đài tệ (38 tỷ đồng), hiện anh còn nợ tám triệu Đài tệ (sáu tỷ đồng). Không được mời đóng phim, tài tử trải qua nhiều việc để kiếm tiền như lái taxi, làm nhân viên bán hàng. Anh hiện làm việc cho một cửa hàng bán đá quý trực tuyến. Gần đây, Quốc Tất đầu tư 300 nghìn Đài tệ để kinh doanh gà rán. Ban ngày bán hàng, ban đêm anh chạy việc ở tiệm gà.

Mã Quốc Tất mưu sinh bằng nhiều nghề, trong đó có lái taxi, bán gà rán.

Mã Quốc Tất đã bán nhà nên hiện ở trong căn phòng trọ tại Đài Trung, thuê với gía 3.000 Đài tệ mỗi tháng. Anh tính toán chi li, tiết kiệm cả tiền cắt tóc. Nam diễn viên cắt tóc miễn phí ở cửa tiệm của một người quen và báo đáp chủ quán bằng cách giúp người này quét dọn.

Cha mẹ của Mã Quốc Tất cũng chăm chỉ làm việc phụ con trả nợ. Mẹ anh bán canh gà còn bố bán đậu phụ. Mẹ nam diễn viên thổ lộ từng rất sợ hãi vì trước đây chủ nợ tới tận nhà đòi tiền. Ông bà lo nơm nớp mỗi lần chuông cửa reo. Dù còn gánh nặng, bà mừng vì cả nhà bình an, có cơm ăn, không phải ở đầu đường xó chợ. Nam diễn viên hổ thẹn, đau lòng vì đẩy bố mẹ vào tình cảnh khó khăn ở tuổi xế chiều. Anh chia sẻ việc đầu tiên muốn làm sau khi thoát nợ là thong thả đi bộ, sau đó về nhà, bảo với mẹ: "Con chẳng còn nợ nần ai cả". Mã Quốc Tất đoạn tuyệt cờ bạc, không liên lạc những người rủ rê anh tham gia trò đỏ đen. Anh trách bản thân trước đây tham lam, mù quáng.

Mã Quốc Tất quét dọn để báo đáp chủ tiệm cắt tóc. Ảnh: Appledaily.

Tài tử nuôi hy vọng theo đuổi vợ cũ sau khi hết nợ. "Tôi và vợ cũ giờ đây cư xử ôn hòa với nhau, nếu có cơ hội, tôi muốn 'gương vỡ lại lành'. Nhưng tôi sẽ không ép buộc cô ấy", Quốc Tất nói. Đôi vợ chồng ly hôn năm 2013, con gái sống với mẹ. Vợ cũ không đòi hỏi Mã Quốc Tất chu cấp tiền nuôi con. Hiện anh thăm con khoảng hai tháng một lần.

Mã Quốc Tất bên vợ cũ và con gái.

Mã Quốc Tất sinh năm 1975 ở Đài Loan, tên thật Trịnh Thịnh Nguyên. Từng là nhân viên đài truyền hình, anh thử sức đóng phim, tham gia nhiều tác phẩm như Tình duyên lộ, Ổ bánh mỳ bạc tỷ (Love Or Bread), Chỉ muốn yêu anh (Down With Love), Lương Sơn Bá - Chúc Anh Đài 2000 (vai Tân Bình, bạn học của Lương Sơn Bá)...

