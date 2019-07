Britney Spears có thể đã đính hôn

Nữ ca sĩ đeo nhẫn ở ngón áp út khi đi xem phim với bạn trai Sam Asghari.

Tối 22/7, Britney và Sam xuất hiện tại buổi công chiếu phim Once Upon A Time In Hollywood của đạo diễn Quentin Tarantino tại Los Angeles (Mỹ). Tại sự kiện, nữ ca sĩ đeo một chiếc nhẫn kim cương ở ngón áp út. Theo Eonline, nhiều người cho rằng Britney và Sam đã đính hôn.

Britney Spears xuất hiện trên thảm đỏ cùng bạn trai Sam Asghari. Ảnh: Shutterstock.

Lần đầu hai người đi xem công chiếu phim cùng nhau. Trước đó, nữ ca sĩ vắng bóng khỏi các sự kiện thảm đỏ hơn một năm vì những rắc rối cá nhân. Sự kiện cũng có sự tham gia của nhiều ngôi sao hạng A tại Hollywood như Leonardo DiCaprio, Brad Pitt, Chris Hemsworth...

Ca sĩ đeo nhẫn ở ngón áp út khi đi xem phim cùng người tình. Ảnh: Shutterstock.

Britney Spears (37 tuổi) và Sam Asghari (25 tuổi) quen khi anh đóng MV Slumber Party của nữ ca sĩ. Hai người bắt đầu hẹn hò từ năm 2016. Theo Eonline, bạn trai luôn đồng hành Britney trong quãng thời gian khó khăn vừa qua. Tháng 4, cô nhập viện điều trị sức khỏe tâm thần. Nữ ca sĩ chịu nhiều áp lực tâm lý như lịch diễn dày đặc, cha ruột phải nhập viện cấp cứu và những vụ kiện tụng của chồng cũ.

Britney Spears từng trải qua hai lần ly hôn và có hai con với Kevin Federline. Sau đó, ca sĩ hẹn hò nhà sản xuất âm nhạc JR Rotem, ca sĩ Howie Day, nhiếp ảnh gia Adan Ghalib, ông bầu Jason Trawick... nhưng các mối quan hệ đều không kéo dài.

Britney Spears - Slumber Party ft. Tinashe Sam Asghari đóng vai người tình của Britney Spears trong MV "Slumber Party".

Đạt Phan (theo Eonline)