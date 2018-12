Rachel McAdams góp mặt trong tác phẩm hài hành động

Rachel McAdams - 'công chúa phim tình cảm' / Bradley Cooper yêu cả Rachel McAdams và Emma Stone trên phim

Game Night là tác phẩm hài, hành động của cặp đạo diễn John Francis Daley và Jonathan Goldstein. Phim được hãng Warner Bros. phát triển dựa trên kịch bản của Mark Perez.

Phim kể về một nhóm các đôi thường xuyên gặp gỡ và tổ chức trò chơi vào ban đêm. Một ngày, Brooks - thành viên trong nhóm - lên ý tưởng về trò chơi mới có chủ đề một vụ giết người bí ẩn. Anh thông báo tới các thành viên rằng trong trò chơi này sẽ có một người bị bắt cóc, những người còn lại đi tìm. Người chiến thắng sẽ nhận được giải thưởng lớn. Nhưng Brooks lại chính là nạn nhân bị bắt cóc và cả nhóm vẫn nghĩ đây là một phần của trò chơi, cho tới khi họ biết mình đang tham gia phá một vụ án thực sự.

Rachel McAdams trong một cảnh phim.

Game Night được quay tại Atlanta, Georgia từ đầu tháng 4/2017. Tác phẩm quy tụ dàn diễn viên trẻ ở Hollywood như Jesse Plemons, Rachel McAdams, Billy Magnussen, Jason Bateman... Đây là phim thứ hai Jason Bateman và Rachel McAdams đóng cùng nhau. Năm 2009, họ tham gia tác phẩm State of Play. Game Night ra rạp tại Việt Nam từ ngày 2/3.

Rachel McAdams từng thử sức với nhiều thể loại phim nhưng cô được khán giả yêu thích nhất ở dòng phim lãng mạn với các tác phẩm như Midnight in Paris, The Vow, About Time, The Notebook...

Thùy Liên