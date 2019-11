Ra mắt sách 'Câu chuyện cải lương: thật và đẹp'

Sách ''Câu chuyện cải lương: Thật và Đẹp" tập hợp chia sẻ của 24 nghệ sĩ, do các soạn giả người Anh thực hiện.

Tác phẩm do giáo sư, nhà nghiên cứu lịch sử truyền khẩu Hugo Frey, nhà văn - giảng viên môn viết sáng tạo Suzy Joinson (Đại học Chichester, Vương quốc Anh) biên soạn. Nhà văn - đạo diễn Nguyễn Thị Minh Ngọc phụ trách biên tập tiếng Việt. Sách in song ngữ Anh - Việt, do Hội đồng Anh và Nhà xuất bản Tổng Hợp phối hợp ấn hành.

Bìa sách "Câu chuyện cải lương: Thật và Đẹp". Ảnh: Hội đồng Anh.

Tác phẩm thuộc dự án Di sản Kết nối do Hội đồng Anh tại Việt Nam thực hiện từ tháng 4 đến tháng 11. Các soạn giả gặp và phỏng vấn trực tiếp 24 nghệ sĩ trong làng cải lương và nhà sản xuất phim. Một triển lãm về nội dung, hình ảnh sách sẽ diễn ra tại đường sách Nguyễn Văn Bình, TP HCM, từ ngày 23/11 đến ngày 8/12.

Tối 23/11, buổi khai mạc và chương trình biểu diễn cải lương tổ chức tại đường sách Nguyễn Văn Bình. Buổi giao lưu cùng một số nghệ sĩ - Cải lương: Chuyện đời, Chuyện nghề - diễn ra sáng 24/11. Tối cùng ngày, phim Song lang (đạo diễn: Leon Lê) - tác phẩm điện ảnh về cải lương, ra mắt năm 2018 - được chiếu miễn phí phục vụ khán giả.

Trailer Song Lang Trailer phim "Song lang" (2018). Video: CGV.

Tam Kỳ