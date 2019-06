Quốc Bảo ra mắt sách về Mỹ Tâm

Cuốn "Tâm" khắc họa chân dung giọng ca nổi tiếng những năm 2000, khi cô chập chững vào nghề.

Nhạc sĩ Quốc Bảo xuất bản sách lời bài hát / Nhạc sĩ Quốc Bảo: 'Tôi và người yêu tôn trọng phần đời riêng của nhau'

Nhạc sĩ Tóc nâu môi trầm viết sách để chia sẻ hồi ức về đàn em. Anh nhớ lại lần đầu gặp cô ở quán bar mang tên Cadillac tại TP HCM. Mỹ Tâm khi đó cover bài To Love You More của của David Foster và Edgar Bronfman. Trong ấn tượng của Quốc Bảo, Mỹ Tâm giữ kẽ, khiêm tốn nhưng ý thức được giá trị của bản thân.

Nhạc sĩ và Mỹ Tâm dần trở nên thân thiết, cô chia sẻ với anh lo lắng sinh nhai ở Sài Gòn, cám dỗ tiền bạc ở mảnh đất phồn hoa và tìm kiếm lời khuyên từ anh. Những năm 2000, Quốc Bảo nhìn ra Mỹ Tâm có sức hút tự nhiên nhưng vẫn đôi chút choáng ngợp khi biểu diễn ở các sân khấu lớn. Cô cũng có nhiều đối thủ như Hiền Thục, Thanh Thảo, Thu Phương, vốn có lượng khán giả ổn định ở Sài Gòn.

Mỹ Tâm giai đoạn mới vào làng nhạc. Ảnh: Quốc Bảo.

Năm 2001, Quốc Bảo khuyến khích Mỹ Tâm thu âm ca khúc Tóc nâu môi trầm, vốn định dành cho Hiền Thục quay MV nhưng không thành. Bài hát sau đó trở thành "thương hiệu" của ca sĩ quê Đà Nẵng, biệt danh "tóc nâu môi trầm" theo cô nhiều năm sự nghiệp. Quốc Bảo cũng là người đưa Mỹ Tâm ra Hà Nội biểu diễn lần đầu, giúp cô từng bước giành thiện cảm của khán giả phía Bắc.

Mỹ Tâm hát "Tóc nâu môi trầm" Ca khúc "Tóc nâu môi trầm" (sáng tác: Quốc Bảo).

Cuốn sách cũng dẫn nhiều ví dụ về tinh thần làm việc bền bỉ, nghiêm túc của Mỹ Tâm, giúp người hâm mộ lý giải vị trí bền vững của nữ ca sĩ trong làng showbiz. Ngoài ra, Quốc Bảo cũng hé lộ nhiều khoảng tối phía sau sân khấu, thành công của một ngôi sao. Những mẩu chuyện nhỏ được nhạc sĩ viết với giọng văn nhẹ nhàng.

Sách dày 225 trang do Phanbook và NXB Văn hóa Văn nghệ ấn hành. Nhân dịp ra mắt, Quốc Bảo có buổi giao lưu tại Đường sách TP HCM vào lúc 8h30 phút ngày 29/6.

Nhạc sĩ Quốc Bảo. Ảnh: Phan.

Quốc Bảo tên đầy đủ là Bùi Quốc Bảo, sinh năm 1967, tác giả của nhiều ca khúc như Em về tinh khôi, Bài tình cho giai nhân, Em về tóc xanh, Ngồi hát ca bềnh bồng, Còn ta với nồng nàn, Bình yên... Anh là cố vấn âm nhạc cho các ca sĩ: Mai Khôi, Ngô Thanh Vân, Mỹ Tâm, Nguyên Hà... Ngoài sáng tác nhạc, hòa âm, anh còn là cây bút bình luận, tác giả của bảy cuốn sách.

Hà Thu