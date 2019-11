TP HCMCa sĩ Quang Vinh là một trong 10 đồng nghiệp dự tiệc cưới ca sĩ Bảo Thy tối 16/11.

Tiệc cưới của Bảo Thy và ông xã doanh nhân - Phan Lĩnh - diễn ra tại một khách sạn sáu sao. Ngô Kiến Huy, Quang Vinh, Vương Khang... đến tiệc khá sớm để chung vui cùng cô dâu - chú rể. Quang Vinh nói: "Tôi vui khi chứng kiến hạnh phúc của Bảo Thy".

Từ trái sang: MC Thanh Bạch, diễn viên Vương Khang, nhiếp ảnh Quốc Huy, ca sĩ Quang Vinh. Ảnh: QV.

Hơn 10 năm trước, đôi song ca Bảo Thy - Quang Vinh được khán giả yêu thích qua hai ca khúc Ngôi nhà hoa hồng (Nguyễn Văn Chung) và Vẫn tin mình có nhau (nhạc Hoa lời Việt). Ngôi nhà hoa hồng là ca khúc chủ đề trong album bán chạy cùng tên của Quang Vinh, phát hành vào dịp Valentine 2008, trở thành một trong những ca khúc hot nhất lúc bấy giờ.

Tại buổi lễ, Bảo Thy diện chiếc váy trắng của nhà thiết kế Chung Thanh Phong. "Tôi hồi hộp, run đến nỗi 10 ngày qua không ngủ được", ca sĩ nói. Nghi thức cắt bánh, rót rượu giao bôi của đôi uyên ương diễn ra ngắn gọn.

Trước đó, Bảo Thy chia sẻ sự xúc động, hạnh phúc trong lễ cưới tại nhà thờ. Cô cho biết ông xã là người người nóng tính nhưng có trái tim ấm áp và mang lại cảm giác an toàn cho cô. "Anh Phan Lĩnh tôn trọng và luôn ủng hộ niềm đam mê âm nhạc của tôi nhưng không đồng ý để tôi phải vất vả. Anh cũng không muốn tôi phải nặng nề áp lực với bất cứ một vấn đề gì liên quan đến công việc", nữ ca sĩ cho biết.

Ca sĩ Ngô Kiến Huy (phải). Ảnh: N.K.H.

Bảo Thy tên thật Trần Thị Thúy Loan, sinh năm 1988 tại TP HCM. Năm 2006, cô nổi tiếng khi tham gia cuộc thi Miss Audition và thành công ở dòng nhạc Teen Pop tại Việt Nam. Trong 13 năm ca hát, nữ ca sĩ có loạt hit Please tell me why, I’m sorry, Ngôi nhà hoa hồng, Công chúa bong bóng... Ngoài ca hát, Bảo Thy còn đóng phim và làm MC. Chồng của Bảo Thy - Phan Lĩnh - gốc Hà Tĩnh. Anh là đối tác kinh doanh thân thiết nhiều năm qua của gia đình vợ. Doanh nhân cầu hôn ca sĩ vào tháng 8/2018.

Quang Vinh mừng hạnh phúc Bảo Thy Bảo Thy chia sẻ cảm xúc làm cô dâu trong tiệc cưới, tối 16/11 tại TP HCM. Video: Q.C.

Tâm Giao