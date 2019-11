Bảo Thy làm lễ cưới tại nhà thờ

Hôn lễ của Bảo Thy và chồng - doanh nhân Phan Lĩnh - diễn ra tại nhà thờ ở TP HCM, sáng 15/11.

Bảo Thy diện váy trắng cùng chú rể thực hiện nghi lễ trước cha xứ. Lễ cưới của cô có sự góp mặt của gần 100 người là họ hàng, bạn bè, cùng năm đồng nghiệp thân thiết gồm: ca sĩ Vương Khang, Quang Vinh, Ngô Kiến Huy, MC Quỳnh Chi và Thúy Ngân.

Anh trai ca sĩ - Thế Bảo - điều phối lực lượng bảo vệ nghiêm ngặt tại nơi diễn ra đám cưới nhằm đảm bảo không gian riêng tư.

Bảo Thy và chú rể - Phan Lĩnh. Ảnh: Tee Le.

Tối 14/11, mẹ Bảo Thy tự tay gắn hoa, khăn voan trắng lên từng chiếc ghế dành khách mời dự cưới. Hoa tươi được trang trí chủ yếu là hồng ngoại nhập. Đôi uyên ương tổ chức tiệc cưới tại TP HCM với khách mời hạn chế vào ngày 16/11.

Bảo Thy tên thật Trần Thị Thúy Loan, sinh năm 1988 tại TP HCM. Năm 2006, cô nổi tiếng khi tham gia cuộc thi Miss Audition và thành công ở dòng nhạc Teen Pop tại Việt Nam. Trong 13 năm ca hát, nữ ca sĩ sở hữu loạt hit Please tell me why, I’m sorry, Ngôi nhà hoa hồng, Công chúa bong bóng... Ngoài ca hát Bảo Thy còn đóng phim và làm MC.

Chồng của Bảo Thy - Phan Lĩnh - gốc Hà Tĩnh. Anh là đối tác kinh doanh thân thiết nhiều năm qua của gia đình Bảo Thy. Doanh nhân cầu hôn ca sĩ vào tháng 8/2018. Bảo Thy cho biết chồng cô là người đàn ông chín chắn, đàng hoàng, sống nguyên tắc, được nhiều bạn bè, đối tác quý trọng.

MV 'I'm sorry babe' - Bảo Thy MV "I'm sorry babe" - Bảo Thy. Nguồn: Youtube.

Tâm Giao