Những nhân vật bị đồn sẽ chết trong 'Avengers: Endgame'

Captain America, Iron Man hay Black Widow được báo Âu Mỹ nhận định nhiều khả năng kết thúc hành trình trong bom tấn Marvel.

Avengers: Endgame kể về trận tái đấu của dàn người hùng với ác nhân Thanos (Josh Brolin đóng). Tác phẩm sẽ chấm dứt giai đoạn ba của Vũ trụ Điện ảnh Marvel và mở ra nhiều tuyến truyện mới. Trước ngày phim ra mắt, nhiều fan dự đoán một số nhân vật sẽ chết trong phim, kết thúc hành trình trong series. Tờ USA Today điểm qua mười nhân vật có khả năng ra đi cao nhất.

Hawkeye (Jeremy Renner đóng)

Cảnh chiến đấu của Hawkeye trong "The Avengers" Cảnh chiến đấu của Hawkeye trong "The Avengers" (2012).

Người hùng có khả năng bắn tên vắng bóng trong Avengers: Infinity War. Ở phim mới, anh quay lại tham chiến cùng các đồng đội. Trong trailer, khán giả thấy nhân vật xuất hiện với vẻ nghiêm nghị, u buồn khác thường. Theo dự đoán của một số fan, gia đình của Hawkeye đã gặp chuyện chẳng lành. USA Today nhận định anh nhiều khả năng hy sinh trong trận chiến với Thanos để cứu gia đình. Trong nhóm Avengers, nhân vật không quá nổi bật và có thể nhường chỗ cho các người hùng mới.

Thor (Chris Hemsworth)

Captain Marvel tự tin đương đầu Thanos trong "Avengers: Endgame" Thor gặp Captain Marvel trong trích đoạn "Avengers: Endgame".

Thor có cơ hội hạ gục Thanos ở cuối Avengers: Infinity War nhưng bỏ lỡ. Nhân vật đang trải qua thời gian khó khăn khi tất cả người thân đã ra đi và một nửa dân số Asgard bị sát hại. Anh có thể sẽ liều mạng với Thanos để đảo ngược tình hình, giúp xứ Asgard hồi phục.

Captain America (Chris Evans)

Captain America gặp lại Peggy Carter sau 70 năm (Captain America: The Winter Soldier - 2014) Captain America gặp lại người yêu trong "Captain America: The Winter Soldier".

Vài tháng qua, Chris Evans nhiều lần nhắc đến việc chia tay Marvel sau Avengers: Endgame. Anh còn nói đã khóc khi xem tác phẩm. Cái chết của Captain America sẽ tạo được cảm xúc lớn và cũng phù hợp cá tính chính trực, sẵn sàng hy sinh của nhân vật. Khi đó, một người khác nhiều khả năng nhận chiếc khiên và trở thành Captain America mới.

Iron Man (Robert Downey Jr.)

Captain America vs Iron Man Captain America đấu Iron Man trong "Captain America: Civil War".

Sau Avengers: Infinity War, Iron Man bị mắc kẹt trong vũ trụ nhưng được cho là sớm trở về Trái đất để sát cánh đồng đội. Nếu qua đời khi chiến đấu, nhân vật sẽ hoàn tất diễn biến tâm lý của mình, từ tỷ phú ngạo mạn ở tập đầu Iron Man thành người dám hy sinh để đảm bảo thế giới có tương lai tốt đẹp. Tuy nhiên, USA Today nhận định khả năng Iron Man chết thấp hơn Captain America do độ nổi tiếng của nhân vật trên màn bạc.

Winter Soldier (Sebastian Stan)

Trận chiến giữa Captain America, Black Widow và Winter Soldier Winter Soldier đọ sức Captain America, Black Widow trong "Captain America: The Winter Soldier".

Nhân vật là bạn thân của Captain America, bị tẩy não để làm sát thủ nhiều năm trước khi chiến đấu cùng dàn người hùng. Sau cú búng tay của Thanos, Winter Soldier đã tan biến. USA Today cho rằng nhân vật có thể được hồi sinh và sau đó qua đời. Tình tiết anh hy sinh sẽ giống sự đền tội cho các tội ác trước đó.

War Machine (Don Cheadle)

Khả năng bạn thân của Tony Stark tử nạn rất cao do anh không có dự án phim riêng cho những năm tới. Nếu biên kịch muốn biệt đội siêu anh hùng có người chết, nhiều khả năng đó là War Machine và Hawkeye - những người không quá quan trọng trong câu chuyện.

Nebula (Karen Gillan)

Nebula xuất hiện trong Guardians of the Galaxy (2014) như vai phản diện, sau đó chiến đấu cùng nhóm vệ binh ngân hà. Cô là con gái nuôi của Thanos và oán hận cha mình sâu sắc. Điều này có thể khiến nhân vật liều mạng trong trận chiến sắp tới. Trong truyện tranh Marvel, Nebula từng cướp được găng tay Vô cực của Thanos và lưu đày hắn.

Mantis (Pom Klementieff)

Mantis (phải).

Nhân vật xuất hiện từ Guardians of the Galaxy 2, là dị nhân có khả năng tâm linh, hiện bị tan biến. Cũng như với Winter Soldier, Mantis được dự đoán hồi sinh rồi qua đời. Sự sống còn của cô phụ thuộc vào việc đạo diễn James Gunn có muốn Mantis góp mặt trong Guardians of the Galaxy 3 không.

Black Widow (Scarlett Johansson)

Hãng Disney đã công bố dự án điện ảnh riêng về Black Widow nhưng đó là phần tiền truyện - câu chuyện diễn ra trước phần đầu Avengers. Do đó, nữ điệp viên chưa chắc sống sót qua trận chiến sắp tới. Với sự xuất hiện các nhân vật nữ mới - như Captain Marvel, vai trò của Black Widow không còn quan trọng.

Maria Hill (Cobie Smulders)

Một vai nữ khác được nhận định có thể chết là Maria Hill - thành viên lâu năm của S.H.I.E.L.D. và là thân tín của Nick Fury. Nhân vật này cũng không có vị trí nổi bật trong loạt phim. Dù Hill có tên trong Spider-Man: Far From Home (ra mắt sau Avengers: Endgame), USA Today đoán có thể cô xuất hiện trong các cảnh diễn ra trước cú búng tay của Thanos.

Ân Nguyễn