Phòng vé Trung Quốc lập kỷ lục hè

Trung QuốcTừ tháng 6 đến tháng 8, phòng vé đạt 17,6 tỷ nhân dân tệ (khoảng 2, 45 tỷ USD), cao nhất trong mọi mùa hè.

Theo trang Maoyan, thành tích này tăng 1% so với cùng kỳ năm ngoái (17,4 tỷ nhân dân tệ, tức 2,42 tỷ USD). Số vé bán ra là 499 triệu, tăng so với hè năm 2018 (496 triệu) và năm 2017 (474 triệu).

Ne Zha (Na Tra) Trailer "Ne Zha".

Đóng góp lớn nhất về doanh thu là Nezha (Na Tra: Ma đồng giáng thế, 4,68 tỷ nhân dân tệ). Hoạt hình này thậm chí đang nằm trong top 10 ăn khách toàn cầu năm nay. Nezha giúp doanh thu tháng 8 ở Trung Quốc lên đến 7,77 tỷ nhân dân tệ, tăng 13,71% so với cùng kỳ năm ngoái.

Poster "Spider-Man: Far From Home" ở Trung Quốc. Ảnh: Sony.

Một số phim ăn khách khác ở Trung Quốc hè này là The Bravest (1,63 tỷ nhân dân tệ), Spider-Man: Far From Home (1,41 tỷ nhân dân tệ). Theo Variety, giá vé tăng nhẹ và số phòng chiếu tăng 15% so với năm ngoái cũng góp phần tạo nên kỷ lục.

Hè năm nay, chính phủ Trung Quốc nhẹ tay hơn trong chính sách "black out", tức có những khoảng thời gian không chiếu phim nước ngoài, nhường chỗ cho tác phẩm nội địa. Do đó, phim nước ngoài chiếm 33% tổng doanh thu hè ở Trung Quốc, trong khi mức năm ngoái là 24%. Trong 26 phim nhập khẩu ở nước này, một nửa là phim hoạt hình.

Ân Nguyễn