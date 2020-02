Phòng vé Hàn Quốc xuống dốc vì dịch viêm phổi

Doanh thu phòng vé cuối tuần qua ở Hàn Quốc giảm 70% so với tuần trước đó, còn nhiều sự kiện báo chí, quảng bá bị hoãn hoặc hủy.

Trên Variety, một đại diện của hệ thống rạp Megabox nói virus corona là một phần nguyên nhân. Nước này hiện có 16 ca bệnh, chưa có trường hợp tử vong. Người đầu tiên mắc bệnh được xác nhận từ ngày 20/1, mang quốc tịch Trung Quốc. CGV - chuỗi rạp lớn nhất Hàn Quốc - đã đóng cửa vài cơ sở hai người bệnh từng đến. Chuỗi CineQ cũng ngưng hoạt động vài cơ sở.

"The Man Standing Next" - có Lee Byung-hun đóng chính - dẫn đầu Hàn Quốc với doanh thu 3,73 triệu USD cuối tuần qua. Ảnh: Showbox.

Vài sự kiện báo chí và quảng bá trong ngành phim ảnh đã bị hủy hoặc hoãn gần đây, do nhiều người sợ đến nơi công cộng. Buổi họp báo My Holo Love - series Hàn Quốc, phát trên Netflix - được tổ chức qua Internet thay vì địa điểm thực. Time to Hunt - phim Hàn sắp ra mắt ở LHP Berlin (Đức) - cũng bị hủy buổi giới thiệu. Hãng Lotte hoãn buổi giao lưu của phim Spirit of Jeet Keun Do, còn hoạt hình The Stolen Princess dời ngày ra mắt.

Trailer phim "Phì long quá giang" Trailer "Enter the Fat Dragon" - phim mới của Chân Tử Đan - được phát hành online giữa dịch bệnh.

Ở Trung Quốc - quốc gia tâm điểm của dịch viêm phổi Vũ Hán, rạp đã đóng cửa gần hai tuần, gây thiệt hại hơn một tỷ USD khi loạt phim Tết vắng bóng. Theo Variety, cổ phiếu nhiều hãng phim giảm khoảng 10% gần đây. Khi rạp chiếu không rõ ngày tái hoạt động, một số phim được bán bản quyền cho các nền tảng trực tuyến, như Lost in Russia và Enter the Fat Dragon. Ở Việt Nam, phim Bí mật của gió hoãn công chiếu do bệnh dịch.

Dịch viêm phổi do virus corona khởi phát tại Vũ Hán từ đầu tháng 12/2019. Đến đầu ngày 4/2, có 427 người chết, hơn 20.600 người nhiễm toàn cầu. Việt Nam hiện có chín ca dương tính với virus, trong đó hai người đã khỏi bệnh.

Ân Nguyễn