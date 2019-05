Lana Condor (tên thật: Trần Đông Lan) là con gái nuôi của vợ chồng nhà báo Bob Condor của tờ Chicago Tribune, Mỹ. Sinh ra tại Cần Thơ, cô và một bé trai khác theo gia đình cha mẹ nuôi sang Mỹ sống từ nhỏ. Người đẹp sinh năm 1996 đang là diễn viên triển vọng ở Hollywood sau khi tham gia bom tấn X-Men: Apocalypse, Patriot's Day, To All The Boys I've Loved Before, Atila: Battle Angel...