Met Gala 2019 diễn ra hôm 6/5 tại Mỹ thu hút sự quan tâm lớn của công chúng. Để chuẩn bị cho dạ tiệc thời trang lớn nhất hành tinh, các ngôi sao và nhà thiết kế đã lên kế hoạch chuẩn bị kỳ công từ nhiều tháng trước.



Với chủ đề "Camp: Notes on Fashion", Cardi B đem tới định nghĩa về một người phụ nữ quyền lực, thích phóng đại. Thom Browne thiết kế riêng cho Cardi B một bộ đầm quá khổ, khiến người đẹp cần tới năm người để nâng váy, giúp cô di chuyển trên thảm đỏ. Đặc biệt, thiết kế gắn hai viên hồng ngọc trên đỉnh ngực, mỗi viên trị giá nửa triệu USD. Cardi B nói: "Tôi muốn mọi thứ phải được làm quá lên chứ không chỉ đơn thuần là trang phục". Bộ đầm do 35 người thợ thực hiện thủ công trong hơn 2.000 giờ. Mỗi hạt pha lê đều được đính bằng tay, kèm theo 30.000 chiếc lông vũ được nhuộm và gắn dọc theo chiều dài của đuôi váy. Cô còn đeo một chiếc mũ sắt nạm pha lê do nhà chế tác Stephen Jones thực hiện.