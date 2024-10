'Venom 3' mở màn kém

"Venom: The Last Dance" khởi động chậm hơn các phần trước khi ra mắt tại Bắc Mỹ với 22 triệu USD trong ngày đầu tiên.

Theo Variety, doanh thu ngày đầu của tác phẩm thấp hơn nhiều so với hai phần trước, Venom (32 triệu USD) và Venom: Let There Be Carnage (37 triệu USD). Các chuyên gia đoán trong hai ngày tới, dự án không đạt được con số mở màn ban đầu mà nhà sản xuất kỳ vọng là 65 triệu USD.

Trailer final 'Venom 3' Trailer "Venom: The Last Dance" (tên tiếng Việt là "Venom: Kèo cuối"), khởi chiếu trong nước ngày 25/10. Theo Box Office Vietnam, tác phẩm hiện đạt gần 30 tỷ đồng sau hai ngày ra mắt. Video: Sony Pictures Vietnam

Hiện Sony Pictures hướng sự chú ý sang các thị trường quốc tế với hy vọng đạt được lợi nhuận trong khi đối mặt với doanh thu sụt giảm tại Mỹ. Theo Deadline Hollywood, bộ phim cần đạt 450 - 500 triệu USD để có lãi. Hai phần trước đều thành công bên ngoài Bắc Mỹ, đạt tổng cộng 936 triệu USD.

The Last Dance có ngân sách sản xuất nhỏ hơn so với nhiều phim siêu anh hùng khác - ở mức 120 triệu USD. Dù chỉ đạt được 36% cà chua "thối" từ giới phê bình trên trang Rotten Tomatoes, dự án vẫn nhận được sự ủng hộ từ cộng đồng fan. Tuy nhiên, lần này người hâm mộ ít nhiệt tình hơn, thể hiện qua mức đánh giá B- từ công ty khảo sát khán giả Cinemascore. Hai phần trước đều nhận được đánh giá tích cực hơn với mức B+.

Ngoài bom tấn Deadpool & Wolverine lập kỷ lục là phim hạng R (không dành cho khán giả dưới 17 tuổi) có doanh thu cao nhất mọi thời, các dự án chuyển thể truyện tranh gần đây khó tiếp cận khán giả. Đầu năm, Sony thua lỗ với Madame Web khi đạt hơn 100 triệu USD toàn cầu. Nếu phần ba Venom thất bại, The Last Dance có thể là lần xuất hiện cuối cùng của sinh vật ngoài hành tinh trong vũ trụ Marvel nếu doanh thu không đạt được như các phần trước.

Tài tử Tom Hardy đóng chính phần ba "Venom: The Last Dance". Ảnh: Sony Pictures

Venom lần đầu ra mắt năm 1984 trong truyện tranh Marvel. Nhân vật từng xuất hiện trongSpider-Man 3(2007), là đối thủ của anh hùng Người Nhện. Năm 2018, Venom mang diện mạo mới khi Sony Pictures mở rộng vũ trụ Người Nhện (Sony's Spider-Man Universe, SSU). Theo trang thống kê Numbers, doanh thu hai phần đạt hơn 1,3 tỷ USD, được khán giả đại chúng yêu thích.

Phần ba do Kelly Marcel chỉ đạo, nối tiếp các sự việc ở phần hai Venom: Let There Be Carnage (2021). Lúc này, phóng viên Eddie Brock (Tom Hardy đóng) và sinh vật ký sinh Venom đều đối diện những thách thức mới.

Chính phủ Mỹ phát hiện ra sự tồn tại của Venom, lập tổ chức đặc nhiệm - đứng đầu là nhân vật do Chiwetel Ejiofor thủ vai - săn đuổi Eddie. Nhiều cuộc đụng độ nổ ra giữa nhóm Eddie - Venom và quân đội, nhưng chưa phải là rắc rối lớn nhất. Hành tinh chủng tộc của Venom - Symbiote - phát hiện sự sống của loài người trên Trái Đất, tiến hành cuộc xâm lăng tổng lực, buộc Venom phải đối đầu các sinh vật đến từ quê hương của nó.

Quế Chi (theo Variety)