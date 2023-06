'The Roundup: No Way Out' - phim hành động hài hước

"The Roundup: No Way Out" - có Ma Dong Seok đóng chính - gây ấn tượng ở những phân cảnh hành động có tính giải trí cao.

* Bài viết tiết lộ nội dung phim

'The Roundup: No Way Out': Phim hành động, giải trí Trailer "The Roundup: No Way Out", khởi chiếu ngày 2/6. Tác phẩm là phần thứ ba của loạt phim thành phố tội phạm, bắt đầu với "The Outlaws" (2017), tiếp theo là "The Roundup" (2022). Video: Galaxy Cinema.

Bộ phim kể về Ma Seok Do, người thay đổi công việc từ sở cảnh sát Geumcheon sang đội điều tra đô thị. Trong lần khám nghiệm tử thi, cảnh sát Ma phát hiện một phụ nữ chết vì dùng quá liều một loại ma túy có tên là Hiper. Ma Seok Do và đồng đội bắt đầu điều tra nguồn gốc của loại ma túy này. Họ tìm đến băng nhóm Yakuza đang hoạt động ở Seoul.

Riki (do Munetaka Aoki thủ vai) là thành viên của băng nhóm đó. Anh được "ông trùm" cử tới để giành lại 20 kg ma túy. Cảnh sát tham nhũng Joo Seong Cheol (do Lee Joon Hyuk thủ vai), là đội trưởng đội phòng chống ma túy, người đứng sau đường dây buôn bán chất cấm, cũng mong muốn tìm ra 20 kg ma túy trị giá 30 triệu USD để thỏa thuận với một cặp khách hàng người Trung Quốc.

Mạch phim nhanh, khai thác đề tài trinh thám - hành động. Trải qua hàng loạt tình tiết, Ma Seok Do nhận thấy vụ án không thể giao cho đội phòng chống ma túy phụ trách bởi nhiều nhân chứng đã phải bỏ mạng. Anh và các đồng đội âm thầm thay đổi nhiều hình thức điều tra khác.

Phim ghi điểm ở những phân cảnh hành động diễn ra liên tục với những đòn đấm nhanh, gọn. Cứ mỗi 5 phút, khán giả lại được xem một màn so găng, ẩu đả: Ma Seok Do dùng chân đá bay một người khỏi xe buýt, hay anh bất ngờ tung nắm đấm để hạ knock-out đối thủ. Ở phần mở đầu, khán giả còn được chứng kiến cảnh sát Joo Sung Cheol dùng xà beng tấn công đối thủ khiến máu chảy khắp bộ đồ trắng của anh ta.

Nhiều phân cảnh hành động xuất hiện trong "The Roundup: No Way Out". Ảnh: ABO Entertainment

Cốt truyện phim đơn giản với lối kể tuyến tính quen thuộc. Êkíp cài cắm nhiều đoạn mang tính giải trí để cân bằng những cảnh hành động xuyên suốt 105 phút. Ở phân cảnh Ma Seok Do cùng các cộng sự thẩm vấn tội phạm trong khách sạn tình yêu, ngôn từ hài hước của các cảnh sát trong đội điều tra đã khiến kẻ tình nghi thú nhận mọi tội lỗi.

Diễn xuất của Ma Seok Do là điểm cộng lớn. Những pha ra đòn đậm chất "One punch man" (hạ đối thủ bằng một cú đấm) của anh xuất hiện liên tục. Ma Seok Do xử lý tội phạm bằng nắm đấm thay vì lý lẽ. Với anh, lập luận không phải là lựa chọn tốt dành cho những kẻ biến chất. Lee Joon Hyuk - nổi tiếng với series Stranger, A Poem A Day - từ bỏ hình ảnh "mỹ nam" quen thuộc để trở thành gã tội phạm sở hữu ánh mắt đầy sát khí. Ngôi sao Nhật Bản Munetaka Aoki vào vai một sát thủ máu lạnh, giết người không nương tay.

Munetaka Aoki vào vai phản diện trong phim. Ảnh: ABO Entertainment

So với các phần trước, âm thanh mô phỏng những cú đấm của Ma Seok Do đã được tiết chế, không còn bị lạm dụng. Điểm trừ của phim là đạo diễn Lee Sang Yong đã dành nhiều sự ưu ái cho Ma Seok Do dẫn đến nhiều tình tiết trở nên không hợp lý. Trong một phân cảnh, dù bị xe đâm, anh vẫn có thể đứng dậy tiếp tục truy bắt tội phạm. Ở các phân cảnh hành động, Ma Seok Do thường không có sự hỗ trợ của các đồng đội. Các nhân vật thuộc phe chính diện luôn đến trễ để tạo ra thế đối đầu giữa Ma Seok Do và bên phản diện. Điều đó bị lạm dụng, gây ra phản ứng ngược về cuối phim.

Tờ Reel Rundown nhận xét: "Điều gây thất vọng nhất là không có nhân vật nào nổi bật ngoài Ma Seok Do. Các nhân vật không có bất kỳ sức hút hay điểm nhấn trong vai diễn của họ. Người xem không thể nhớ tên nào ngoài Ma Seok Do sau khi bộ phim kết thúc vì tất cả vai diễn khác hiện lên nhạt nhòa".

Tại Hàn Quốc, theo dữ liệu từ Kobis - dịch vụ theo dõi do Hội đồng phim Hàn Quốc vận hành, doanh thu trong tuần đầu tiên công chiếu và hoạt động xem trước phim The Roundup: No Way Out là 34,1 triệu USD, bán được 4,51 triệu vé. Tính đến ngày 21/6, bộ phim thu về gần 90 triệu USD với hơn 9 triệu vé được bán ra. Từ đầu năm tới nay, bộ phim đứng thứ hai tại Hàn Quốc về doanh thu và số lượng khán giả, chỉ sau hoạt hình Nhật Bản - Suzume. Trang IMDb chấm phim 7,3/10 điểm.

Cảnh Quân