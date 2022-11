'The Menu': Bữa trừng phạt

Đạo diễn Mark Mylod xây dựng "The Menu" lấy cảm hứng từ thực đơn cho giới thượng lưu, với món chính là sự trừng phạt cho thực khách.

* Bài viết tiết lộ nội dung phim

Trailer "The Menu" Trailer "The Menu". Video: CGV

Tyler (Nicholas Hoult) và cô bạn gái Margot Mills (Anya Taylor-Joy) nhận lời mời đến dự một bữa tiệc sang trọng ở Hawthorne, một nhà hàng của đầu bếp nổi tiếng Julian Slowik (Ralph Fiennes). Khách tham dự còn có nhà phê bình ẩm thực Lilian cùng biên tập viên Ted của cô; cặp vợ chồng giàu có Richard và Anne; ngôi sao điện ảnh George cùng trợ lý; nhóm bạn Soren, Dave và Bryce - đối tác của chủ nhà hàng.

Bộ phim mở đầu một cách gợi mở khi nhóm thực khách háo hức lên du thuyền để tới hòn đảo - nơi dự kiến diễn ra bữa tiệc. Đạo diễn giới thiệu từng nhân vật một cách sơ lược, giúp khán giả nắm thông tin cơ bản về họ, đồng thời gợi tò mò về những mặt tối đằng sau các khách mời cũng như đội ngũ đầu bếp, nhân viên tại Hawthorne.

Nữ chính Margot Mills là khách duy nhất không có tên trong danh sách dự tiệc. Cô tham gia với tư cách người thay thế tình nhân của Tyler vì họ mới chia tay không lâu trước đó. Tuy nhiên, lời mời để thử nghiệm cuộc sống của giới thượng lưu vô tình đẩy cô gái trẻ vào một cái bẫy được Slowik dàn dựng suốt nhiều năm.

Anya Taylor-Joy (phải) và Ralph Fiennes giữ hai vai quan trọng nhất trong phim. Ảnh: IMDb

Chủ đề chính của The Menu xoay quanh sự báo thù và trừng phạt - là những món chính trong thực đơn do đầu bếp Slowik kỳ công chuẩn bị. Hai biên kịch Seth Reiss Will Tracy cho ra đời một câu chuyện đậm tính phê phán xã hội, đặc biệt xoay quanh sự xa hoa, phù phiếm của giới thượng lưu. Ngoại trừ Mills, mỗi khách đến dự đều trải qua những tội lỗi riêng trong hành trình vươn lên hoặc tận hưởng cuộc sống ở đẳng cấp cao của họ.

Đầu bếp Julian Slowik là kẻ phản diện tự nghĩ mình là thần thánh, cần đưa ra sự trừng phạt cho người mắc lỗi. Mô-típ này gợi nhớ những tác phẩm như Seven của David Fletcher hay American Psycho của Mary Harron. Nhà hàng Hawthorne được thiết kế như một luyện ngục, nơi thần thánh thanh tẩy tội lỗi của con người. Tuy nhiên, màn trừng phạt của The Menu chỉ thực sự bắt đầu ở hồi cuối phim. Hướng đi này giúp màn kết được đẩy lên cao trào nhưng khiến các phân đoạn trước diễn ra khá chậm.

Đạo diễn Mark Mylod chọn những chất liệu như kinh dị, giật gân và một chút hài đen (black comedy) để tạo nên hơn 100 phút phim giàu cung bậc cảm xúc. Các tình tiết được cài cắm, chắp nối hợp lý, giúp mạch phim chậm nhưng vẫn giữ sự căng thẳng xuyên suốt. Đặc biệt, yếu tố hài được gia giảm một cách có chọn lọc để không phá vỡ không khí giật gân, hồi hộp bao trùm tác phẩm. Bên cạnh đó, những cú máy mô tả các món ăn theo hình thức "fine-dining" giống những chương trình truyền hình nấu ăn cũng tạo nên nhiều phân đoạn thú vị.

Những món ăn được bày biện theo phong cách "fine-dining" là một trong những điểm thú vị của bộ phim. Ảnh: IMDb

Diễn xuất của dàn diễn viên cũng là điểm sáng. Đạo diễn Mylod thành công trong việc tạo cho tất cả nhân vật những câu chuyện nền đủ dày để họ dựa trên đó phóng tác. Anya Taylor-Joy tiếp tục có một màn thể hiện ấn tượng trong vai cô nàng trẻ tuổi mạnh mẽ, có lập trường. Phân cảnh cô tiết lộ thân phận thật cũng là một trong những cảnh ấn tượng nhất của phần giữa phim. Nicholas Hoult chơi đùa với những tình tiết đậm chất black comedy khi hóa thân chàng trai Tyler - fan cuồng của đầu bếp Slowik.

Phản diện chính Slowik đồng thời là phản anh hùng của bộ phim. Sự đối lập trong cách xây dựng nhân vật này giúp Fiennes thể hiện một vai diễn nghiêm nghị, luôn mang trong mình tinh thần tử vì đạo. Êkíp tăng chiều sâu cho nhân vật với một tình tiết giúp mở toang cánh cửa tâm lý bên trong Slowik, để lộ những tổn thương và khao khát rất con người của ông - trái ngược hình ảnh gã đầu bếp lập dị trước đó. Với cùng đề tài nhà hàng, nhân vật Slowik khiến nhiều khán giả nhớ đến vai Anton Ego trong phim hoạt hình Ratatouille.

The Menu nhận phản hồi tích cực từ khán giả và giới phê bình, hiện đạt điểm "tươi" 89% trên tổng 213 bài đánh giá theo thống kê của Rotten Tomatoes. Đa phần khen ngợi yếu tố hài trong phim, góp phần tạo làn gió mới cho một kịch bản theo mô-típ trừng phạt từng được nhiều đạo diễn Hollywood thử sức. Một số ý kiến khác cho rằng đạo diễn cố gắng lồng ghép quá nhiều thông điệp xã hội nhưng không được khai thác và phát triển cặn kẽ trong phim.

Đạt Phan