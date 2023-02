Series 'The Last of Us' gây sốt

MỹCác tập đầu series "The Last of Us" - chuyển thể từ trò chơi điện tử cùng tên - thu hút hàng chục triệu lượt xem trên truyền hình.

Theo Washington Post, hàng triệu lượt khán giả tại Mỹ đang chờ đợi tới tối cuối tuần để đón xem các tập mới nhất của The Last of Us. Theo đó, lượng người xem truyền hình tăng 60% (trong ngày chủ nhật) từ khi series phát sóng tập đầu hồi tháng 1.

Trailer The Last of Us Trailer "The Last of Us". Video: HBO

Tập một của phim thu hút khoảng 4,7 triệu khán giả tại Mỹ đón xem buổi công chiếu, theo số liệu của Nielsen. Thành tích này chỉ đứng sau House Of The Dragon (9,98 triệu lượt xem). Tập hai The Last of Us tăng 22% số khán giả, lập kỷ lục của HBO về độ tăng trưởng lượt xem giữa hai tập phim đầu tiên. Bốn tập đầu của phim hiện đạt lượng xem trung bình khoảng 18 triệu đến 20 triệu.

Series The Last of Us nhận nhiều lời khán từ giới phê bình và khán giả. Tác phẩm hiện đạt điểm 97% trên trang Rotten Tomatoes. Trang Metacritic chấm phim 84/100 điểm và được dán mác những phim "phải xem".

Bộ phim dựa trên game cùng tên do hãng Naughty Dog sản xuất, do Sony phát hành năm 2013. Kịch bản lấy bối cảnh 20 năm sau thảm họa xác sống. Joel (Pedro Pascal đóng) được thuê để hộ tống cô bé Ellie (Bella Ramsey) ra khỏi khu vực cách ly tập trung. Nhiệm vụ dần trở thành một hành trình tàn khốc của cả hai khi họ phải đi khắp nước Mỹ để tìm đường sinh tồn.

Pedro Pascal (phải) và Bella Ramsey đóng chính "The Last of Us". Ảnh: HBO

Cây viết Gene Park đánh giá bộ phim thành công nhờ phát triển câu chuyện sát với nguyên tác. Trò chơi từng gây sốt khi phát hành, bán 1,3 triệu bản trong tuần đầu. "Bí quyết thành công của The Last of Us là nó khiến bạn cảm thấy như đang xem một series về xác sống. Tuy nhiên, bản chất kịch bản tập trung vào khâu phát triển nhân vật và kể một câu chuyện giàu cảm xúc", Park của tờ Washington Post nhận xét.

Phương Mai