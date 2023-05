Phim của con gái Johnny Depp bị chỉ trích

"The Idol" do con gái Johnny Depp đóng chính bị nhiều người lên án vì lạm dụng cảnh hở hang.

Theo Pagesix, Lily-Rose Depp - con gái 23 tuổi của Johnny Depp - bị các nhà phê bình chỉ trích vì loạt phim vừa ra mắt ở Liên hoan phim Cannes hôm 22/5.

Tờ Hollywood Reporter viết: "Hiếm có cảnh nào máy quay không chiếu vào ngực hoặc mông của cô ấy. Người xem bắt đầu tự hỏi liệu điều này có ý nghĩa gì không. Đến tập hai, điều đó lại xảy ra. Có vẻ là không có thông điệp nào". Tờ Variety nhận xét nhiều cảnh giường chiếu của Lily đã "gây tai tiếng cho Cannes", trong một bài đánh giá tác phẩm.

Cây bút Kyle Buchanan của New York Times viết: "The Idol hay 50 Shades of Tesfaye (Tesfaye tên thật của The Weeknd, diễn viên trong phim). Một cuộc phiêu lưu như trên trang khiêu dâm". Một nhà phê bình khác viết trên Twitter: "Tôi có cảm giác Lily bị lạm dụng phơi bày cơ thể khi mỗi tập đều có cảnh nóng. Tôi hy vọng cô ấy ổn".

The Idol khởi chiếu từ ngày 4/6, xoay quanh thần tượng nhạc pop Jocelyn (Lily-Rose Depp) đầy tham vọng và mối quan hệ phức tạp. Trên con đường tìm kiếm hướng đi mới, cô gặp một nhà lãnh đạo giáo phái Tedros (The Weeknd) và cả hai rơi vào lưới tình. Phim gắn mác 18+ bị chê, nhưng diễn xuất của Lily nhận được sự hoan nghênh với tràng pháo tay dài năm phút tại liên hoan phim Cannes.

Lily-Rose Depp diện váy Chanel bên bạn diễn The Weeknd (trái) và đạo diễn Sam Levinson trên thảm đỏ Cannes hôm 22/5. Ảnh: Reuters

Trước khi ra mắt ở Cannes, hồi tháng 4, tác phẩm của đạo diễn Sam Levinson từng vấp phải phản ứng dữ dội khi một nguồn tin nói với Rolling Stone rằng The Idol chứa đầy hình ảnh khiến người xem liên tưởng tới cưỡng bức. Một nguồn tin khác cho rằng trường quay rất hỗn loạn và độc hại, nhưng Lily phủ nhận.

Cô nói với The Post hồi tháng 3: "Levinson là đạo diễn giỏi nhất tôi từng làm việc cùng. Tôi cảm thấy được hỗ trợ và tôn trọng hơn bao giờ hết, trong một không gian sáng tạo - nơi ý kiến đóng góp của tôi được đánh giá cao. Điều quan trọng với Levinson là không chỉ diễn viên của anh ấy nghĩ gì về tác phẩm, mà cả cảm giác của chúng tôi khi thực hiện nó".

Lily-Rose Depp, 24 tuổi, là con gái của tài tử Johnny Depp và người mẫu Pháp Vanessa Paradis. Cô gia nhập làng giải trí với tư cách người mẫu và bắt đầu đóng phim năm 2014. Người đẹp từng đóng phim Yoga Hosers (diễn cùng Johnny Depp) và Planetarium (diễn cùng Natalie Portman). Lily có lượng fan đông đảo và được coi là hình mẫu "It-girl" (ngôi sao tạo nên trào lưu), được xem là biểu tượng thời trang thế hệ mới.

