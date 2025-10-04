'Exit 8' - mê cung tâm lý

Nhân vật chàng trai trong phim "Exit 8" phải tìm cách để thoát khỏi vòng lặp mê cung ở ga tàu điện ngầm Tokyo, Nhật Bản.

* Bài viết tiết lộ nội dung phim

Phim được phổ biến đến người xem từ đủ 16 tuổi trở lên (16+).

Phim do Kawamura Genki biên kịch và đạo diễn, dựa trên trò chơi điện tử cùng tên. Nội dung quanh câu chuyện về một người đàn ông vô danh (Ninomiya Kazunari thủ vai) bị mắc kẹt trong một hành lang tàu điện ngầm. Để thoát ra, anh phải tuân theo quy tắc: không bỏ qua chi tiết bất thường, nếu phát hiện điều kỳ lạ phải quay lại ngay, nếu không thì tiếp tục đi đến lối ra số 8. Chỉ một sai sót nhỏ cũng khiến anh bị kéo ngược về điểm khởi đầu, mắc kẹt trong vòng lặp.

Tác phẩm có lối kể đơn giản nhưng tạo cảm giác hồi hộp, tập trung khắc họa giằng xé nội tâm nhân vật chính. Dù chưa sẵn sàng làm cha, anh nhận được cuộc gọi bất ngờ từ bạn gái cũ báo tin mang thai. Không gian quanh anh gần như trống rỗng, chỉ có một người đàn ông đi qua lại như cỗ máy, làm tăng sự kỳ quái.

Phim sử dụng bối cảnh tối giản, ít thoại nhưng liền mạch nhờ khai thác tốt các chi tiết trong hành lang ga tàu. Trò chơi gốc Exit 8 không có cốt truyện, vì vậy nhà làm phim chọn xây dựng nội dung xoay quanh thông điệp: "Bạn đang bỏ qua hay phớt lờ những điều quan trọng". Êkíp khai thác chủ đề khủng hoảng hiện sinh, cho thấy tâm lý con người khi phải đối diện áp lực, buộc họ lựa chọn và chịu trách nhiệm với mỗi hành động.

Bối cảnh phim "Exit 8" diễn ra ở hành lang ga tàu điện ngầm. Ảnh: Toho

Hiện tượng kỳ lạ xuất hiện liên tiếp, ẩn dụ cho những gánh nặng trong cuộc đời. Máu đỏ loang ra hay tiếng khóc trẻ thơ trong tủ đựng đồ gợi cảm giác bất an. Ánh đèn huỳnh quang chập chờn trên trần nhà tượng trưng cho sự mù mịt về con đường phía trước. Các yếu tố về ánh sáng, không gian hẹp cùng lối đi lặp lại cũng làm nổi bật sự đấu tranh và nỗi sợ hãi của nhân vật.

Theo IGN, giới chuyên môn đánh giá êkíp chọn hướng đi táo bạo khi khai thác yếu tố nhập vai, đưa khán giả vào trải nghiệm như đang trực tiếp hóa thân vào nhân vật. Cách kể chuyện này mở ra nhiều tầng nghĩa, gợi nhiều suy ngẫm. Thiết kế âm thanh và âm nhạc là điểm nhấn. Tai nghe chống ồn, tiếng ồn đô thị, khoảng lặng có chủ đích góp phần đẩy nhịp độ lên cao. Phần nhạc nền hòa trộn phong cách điện tử và cổ điển dẫn dắt cảm xúc khán giả.

Tài tử Ninomiya Kazunari trong phim. Ảnh: Toho

Ninomiya Kazunari trong vai chính thể hiện tốt trạng thái chán nản, bối rối. Diễn xuất của anh tạo chân thực khi truyền tải nỗi tuyệt vọng qua biểu cảm gương mặt và chuyển động cơ thể. Sự lặp lại của mê cung khiến nhân vật bị đẩy sâu vào bất định, nỗ lực tìm lối thoát.

Các diễn viên phụ như Kochi Yamato và Asanuma Naru gợi thêm sự kỳ quái và cô lập. Kochi Yamato thủ vai "người đàn ông đi bộ" giữ nét mặt lạnh lùng cùng nụ cười ma quái, tạo hình ảnh đặc trưng xuyên suốt phim. Còn diễn viên nhí Asanuma Naru giữ vai trò quan trọng ở phần cuối phim, bộc lộ sự thông minh, gan dạ của nhân vật qua lối diễn tự nhiên.

Dù mang phong cách độc đáo, đoạn mở đầu có thể khiến khán giả khó theo dõi bởi thiếu lời dẫn dắt và không giải thích cụ thể nhiều chi tiết. được xây dựng như trò chơi nhập vai, đòi hỏi khán giả suy luận và kết nối manh mối nên đôi khi gây mệt mỏi. Bối cảnh hạn chế trong hành lang tàu điện ngầm vô tận cũng làm giảm tính đa dạng hình ảnh, đôi lúc khiến phim trở nên đơn điệu về mặt thị giác.

Kawamura Genki, 46 tuổi, là nhà làm phim người Nhật. Anh từng sản xuất nhiều phim ăn khách như Your Name, Suzume, Confessions, Mirai. Năm 2022, Kawamura đoạt giải Đạo diễn xuất sắc tại Liên hoan phim San Sebastián (Tây Ban Nha) với phim đầu tay A Hundred Flowers. Bên cạnh sự nghiệp điện ảnh, anh còn là tác giả văn học ăn khách với tiểu thuyết If Cats Disappeared from the World (Nếu loài mèo biến mất khỏi thế giới), được dịch ra 25 ngôn ngữ, bản tiếng Anh bán hơn hai triệu bản toàn cầu.

Cát Tiên