'The Brothers Sun' - Dương Tử Quỳnh đóng xã hội đen

Eileen - Dương Tử Quỳnh đóng - lên kế hoạch ứng phó với kẻ thù bí ẩn nhằm bảo vệ hai con trai, trong "The Brothers Sun".

* Bài viết tiết lộ nội dung phim

Trailer 'The Brothers Sun' Trailer "The Brothers Sun" (Anh em nhà họ Tôn), ra mắt trên Netflix ngày 4/1. Nhân vật của Dương Tử Quỳnh xuất hiện từ giây đầu. Video: Netflix

Tác phẩm do Bryon Wu và Brad Falchuk sáng tạo, xoay quanh câu chuyện về gia đình Tôn lão đại (Johnny Kou đóng) - người đứng đầu hội Tam Hoàng. Trước khi bấm máy, The Brothers Sun gây chú ý khi có sự tham gia của Dương Tử Quỳnh - sao châu Á đầu tiên đoạt giải Nữ chính xuất sắc Oscar.

Phim mở đầu với cảnh Tôn lão đại bị một tổ chức bí ẩn ám sát. Để đối phó với mối đe dọa, con trai cả - Charles Sun (Justin Chien) - quyết định từ Đài Bắc đến Los Angeles bảo vệ mẹ - Eileen (Dương Tử Quỳnh) - và em trai Bruce (Sam Song Li).

Nhân vật Eileen xuất thân quý tộc nhưng bị chồng coi thường, dùng để phục vụ mục đích mở rộng quyền lực. Nhằm tránh sự chú ý của các băng đảng, Tôn lão đại bắt vợ và người con út chạy trốn, từ đó Eileen chật vật kiếm sống ở Mỹ. Khi nguy hiểm cận kề, bà phải tự lên kế hoạch đánh bại đối thủ và bảo vệ gia đình.

Dương Tử Quỳnh lộ vẻ cứng rắn trong lời nói và ánh mắt, điển hình trong trường đoạn nhân vật hỏi han con trai về chuyện học hành. Ở tập sáu, minh tinh thể hiện sự tức giận qua biểu cảm gương mặt, lúc biết chuyện Tôn lão đại không nói cho mình về việc người thân qua đời.

Thông qua vai diễn của Dương Tử Quỳnh, nhà làm phim truyền tải thông điệp về tình yêu thương gia đình, đề cao sự hy sinh và tha thứ. Khi thấy hai người con đứng giữa nhiều ngã rẽ, Eileen đổ lỗi cho bản thân, muốn tự giải quyết sự cố, đồng thời dạy dỗ để chúng trở thành người tốt. Với chuyện làm ăn với thế giới ngầm, Eileen bình tĩnh thương thuyết, toát lên bản lĩnh của phụ nữ.

Trong cuộc phỏng vấn với Collider, Dương Tử Quỳnh nói việc mô tả xung đột và góc khuất trong gia đình nhập cư là yếu tố khiến diễn viên tham gia dự án. "Từ đầu, nhân vật người mẹ phải đưa ra những lựa chọn khủng khiếp để gia đình có được ngày hôm nay. Khi đọc kịch bản, tôi nghĩ: 'Điều này có thể sẽ rất thú vị', bởi những thứ trong phim như xảy ra trước mắt", diễn viên cho biết.

Tạo hình của Dương Tử Quỳnh trong phim "The Brothers Sun". Ảnh: Netflix

Màn trình diễn của nghệ sĩ được giới chuyên môn khen ngợi. Trang Guardian đánh giá: "Dương Tử Quỳnh cực đỉnh và xuất sắc trong phim hài xã hội đen". Cây bút Wenlei Ma của PerthNow viết: "The Brothers Sun không phải tác phẩm hoàn hảo nhưng được chú ý nhờ sức hấp dẫn của Dương Tử Quỳnh".

Tạp chí Empire nhận xét nhiều khoảnh khắc vui nhộn trong phim đến từ phân cảnh của Dương Tử Quỳnh. Nghệ sĩ ứng biến tốt trong nhiều phân đoạn đòi hỏi chiều sâu, cân bằng sự nghiêm khắc lẫn hài hước của nhân vật.

Bên cạnh đó, tác phẩm gây ấn tượng khi xoáy sâu vào mối quan hệ của anh em Charles - Bruce Sun. Bruce có trí nhớ tốt nhưng nhát gan, khờ khạo. Còn Charles là người gan dạ, xông pha trong mọi cuộc chiến và có tình yêu với bếp núc. Dù có tính cách khác nhau, cả hai luôn coi trọng gia đình, hết lòng bảo vệ người thân và bạn bè.

Với vai Bruce, Sam Song Li thể hiện sự lém lỉnh, khờ khạo ở giọng nói. Justin Chien có nhiều màn võ thuật đẹp mắt, toát vẻ lạnh lùng qua ngoại hình và hành động.

Các phân cảnh hành động được dàn dựng bài bản, do nghệ sĩ đóng thế chuyên nghiệp thực hiện, như anh em Brian Le và Andy Le (từng làm Everything Everywhere All At Once), điều phối viên đóng thế Justin Yu (John Wick). Trang ScreenRant nhận xét nhiều pha nguy hiểm - trong đó có một số trường đoạn đấu tay đôi - sánh ngang Warrior (2011) hoặc Gangs Of London (2020).

Dự án nhận đánh giá tích cực từ giới chuyên môn. Trang Collider viết: "The Brothers Sun hội tụ nhiều thể loại. Các yếu tố giật gân, tâm lý ẩn bên trong các lớp hài kịch". Observer bình luận: "Tác phẩm giàu năng lượng, mời gọi người xem trải nghiệm chuyến hành trình thú vị".

Tuy nhiên, phim có một số điểm trừ. Nhiều tình tiết được xây dựng thiếu hợp lý, dàn trải. Cốt truyện thiếu đột phá so với nhiều series hiện nay. Đồng thời, việc xây dựng kịch bản đơn giản khiến cái kết trở nên dễ đoán.

Quế Chi