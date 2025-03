Phim 'Nàng Bạch Tuyết' nguy cơ lỗ nặng

Phim "Nàng Bạch Tuyết" có nguy cơ thua lỗ khi doanh thu mở màn đạt 87 triệu USD toàn cầu, so với kinh phí 250 triệu USD.

Theo Variety, tác phẩm đứng đầu phòng vé Bắc Mỹ cuối tuần 21-23/3 khi thu 43 triệu USD, nhưng con số này thấp hơn kỳ vọng của giới chuyên môn.

Hollywood Reporter cho rằng dù nhận đánh giá tích cực từ giới phê bình sau buổi chiếu thử, phim bị khán giả "phớt lờ", nhận điểm B+ trên trang CinemaScore. Dự án gây thất vọng do cốt truyện chưa đủ hấp dẫn với người xem. Trên các diễn đàn mạng xã hội, nhiều khán giả nói thích hình tượng Bạch Tuyết "da trắng như tuyết, môi đỏ như máu và tóc đen như mun", khác với nhân vật do Rachel Zegler - diễn viên người Mỹ gốc Colombia - thể hiện.

Trailer 'Snow White' (Nàng Bạch Tuyết) Trailer "Snow White" (tên tiếng Việt là "Nàng Bạch Tuyết"), ra mắt trong nước ngày 21/3. Theo Box Office Vietnam, phim hiện thu hơn năm tỷ đồng. Video: Walt Disney Studios Vietnam

Phim ra rạp trong bối cảnh vướng nhiều lùm xùm. Diễn viên Peter Dinklage từng chỉ trích cách dự án miêu tả về bảy chú lùn, thất vọng về những thay đổi trong bản phim live-action. Bên cạnh đó, khán giả kêu gọi "tẩy chay" phim do Rachel Zegler và Gal Gadot có nhiều phát ngôn gây tranh cãi. Sau khi đóng máy, êkíp chi tiền để ghi hình lại một số cảnh, khiến kinh phí tăng thêm hàng triệu USD.

Dù doanh thu ba ngày đầu không như mong đợi, hãng vẫn kỳ vọng vào sự tăng trưởng của phim. Trước đó, Mufasa - tiền truyện Vua sư tử - chỉ thu 35 triệu USD ở Bắc Mỹ trong tuần đầu nhưng đạt tổng cộng 716 triệu USD toàn cầu sau thời gian công chiếu. Snow White được đánh giá có lợi thế từ sự quen thuộc của thương hiệu, đồng thời không gặp nhiều đối thủ trong giai đoạn phát hành tại rạp.

Disney từng có nhiều phim hoạt hình do người đóng thành công, gồm Beauty and the Beast (thu hơn 1,3 tỷ USD toàn cầu), Cinderella (hơn 500 triệu USD), Maleficent (760 triệu USD) và Maleficent: Mistress of Evil (491 triệu USD).

Phim do Marc Webb đạo diễn, Greta Gerwig và Erin Cressida biên kịch. Nội dung dựa trên nguyên tác truyện cổ Grimm, kể về công chúa Bạch Tuyết (Rachel Zegler) mồ côi cha mẹ. Lớn lên, cô sống cùng mẹ kế Evil Queen (Gal Gadot) nhưng bị bà ta sai người hãm hại vì ghen tỵ nhan sắc.

Tạo hình của Rachel Zegler trong phim. Ảnh: Walt Disney Studios

Bản hoạt hình năm 1937 là một trong những tác phẩm vẽ tay tiên phong trên thế giới, đem lại danh tiếng toàn cầu cho hãng Disney. Sau khi ra mắt, tác phẩm có doanh thu cao nhất Hollywood thời điểm đó. Ngoài Nàng Bạch Tuyết, hãng Disney chuẩn bị phát hành Lilo & Stitch phiên bản người đóng vào tháng 5.

Trên bảng xếp hạng phòng vé Bắc Mỹ, nhiều phim khác gặp khó khăn khi ra mắt. The Alto Knights, do Robert De Niro đóng chính, chỉ thu về 3,2 triệu USD tại Bắc Mỹ và 5,1 triệu USD toàn cầu. Magazine Dreams của Jonathan Majors chỉ thu 700.000 USD trong tuần đầu tiên. Một số tác phẩm như Black Bag, Mickey 17, và Novocaine cũng ghi nhận doanh thu kém trong tuần qua.

Cát Tiên (theo Variety, Hollywood Reporter)