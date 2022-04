Nhiều người Hàn xa quê vì chiến tranh, ám ảnh nỗi nhớ nhà, những ngày đói khổ lập nghiệp ở đất khách, trong phim "Pachinko".

* Bài tiết lộ nội dung phim

'Pachinko': Nỗi đau chiến tranh của người Hàn Trailer phim "Pachinko", do các nhà làm phim Hàn, Mỹ hợp tác sản xuất. Video: Apple TV

Phim chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của Lee Min Jin, lấy bối cảnh thời kỳ Nhật Bản chiếm đóng Hàn Quốc đầu thế kỷ 20. Kim Jun Ha - cô gái lớn lên từ làng chài ở Busan đem lòng yêu gã lái buôn Koh Han Su - tay sai của người Nhật. Cô có thai, bị người tình chối bỏ, được một người đàn ông tốt bụng cưu mang, kết hôn. Jun Ha theo chồng sang Nhật để tìm kiếm cuộc sống tốt đẹp hơn. Phim khắc họa không gian song song, đan xen quá khứ và hiện tại qua hồi ức của Jun Ha.

Tác phẩm gợi nhớ thời kỳ người Hàn bị bóc lột. Nhiều nam giới chết vì đói, kiệt sức trong các mỏ khai thác khoáng sản, còn phụ nữ bị ức hiếp. Những người lưu vong ở Nhật Bản sống trong các căn nhà ổ chuột mà hai, ba gia đình mới góp đủ tiền thuê, công việc bấp bênh.

Pachinko tạo ấn tượng nhờ diễn xuất có chiều sâu của dàn nghệ sĩ. Trong vai Jun Ha thời trẻ, Kim Min Ha thể hiện hình ảnh thiếu nữ nghèo ngây thơ, luôn tin tưởng tình yêu nhưng không mù quáng. Khi phát hiện bản chất đểu cáng của Koh Han Su, cô dứt khoát chia tay người tình.

Đóng nữ chính ở tuổi xế chiều, minh tinh gạo cội Youn Yuh Jung tái hiện nỗi buồn của một người già xa xứ. Nhân vật trầm lặng, ít nói, luôn sống trong hồi ức. Trong cảnh gặp gỡ một người đồng hương cùng thế hệ, bà gây xúc động khi giãi bày nỗi nhớ quê qua những câu chuyện vụn vặt. Hai người già lặng đi khi thưởng thức món ăn Hàn Quốc, ước mơ được trở về quê ở tuổi xế chiều.

Dù chỉ đóng vai phụ, tài tử Lee Min Ho gây ấn tượng trong những tập đầu khi vào vai gã "sở khanh" Koh Han Su. Nhân vật xuất hiện trong những bộ vest lịch lãm, trái ngược tình cảnh rách rưới, nghèo đói của người dân làng chài. Hắn phải lòng Sun Ja từ cái nhìn đầu tiên, chủ động tiếp cận cô rồi lộ bản chất đen tối khi cô thông báo có thai. Koh Han Su nói có vợ và ba con ở Nhật Bản, đề nghị Sun Ja trở thành người tình, chu cấp cho mẹ con cô.

Lee Min Ho cho biết anh phải casting để nhận vai. Tờ Decider nhận xét diễn viên thể hiện tinh tế nội tâm phức tạp của nhân vật khi bị kẹt giữa tình yêu và tham vọng. Koh Han Su yêu Jun Ha, muốn chiếm giữ cô nhưng không thể từ bỏ vợ ở Nhật Bản, người giúp hắn trở nên quyền lực, giàu có. Theo tờ Hollywood Reporter, anh tạo sức hút qua ánh mắt, lời nói tràn đầy sự nam tính, uy hiếp. Nhân vật có nhiều câu thoại thể hiện tình cảnh nghiệt ngã của người dân Hàn trong những năm chiến tranh. Khi cảnh báo Jun Ha về việc cô từ chối làm nhân tình, hắn nói về hiện thực cô phải đối mặt: "Đây là thời đại mà các cô gái đổi trinh tiết chỉ để lấy một bát mỳ, người già bỏ nhà đi để người trẻ có thêm cái ăn".

Lee Min Ho đóng vai Koh Han Su trong phim. Ảnh: Apple TV

Ở bối cảnh đầu những năm 1989, phim xoay quanh Solomon Baek, cháu của Jun Ha, nhà tài chính làm việc tại Mỹ, quay trở lại Nhật Bản để cố gắng hoàn thiện một thương vụ bất động sản. Anh gặp khó khăn khi bà chủ người Hàn Quốc không bán lô đất dù được trả giá cao, vì muốn lưu giữ kỷ niệm thời mới sang Nhật. Nhân vật do Jin Ha đóng phản ánh sự khó khăn của những người gốc Á khi làm việc trong môi trường Mỹ và phương Tây.

Tờ New York Times nhận xét dù đặt trong bối cảnh cũ, Pachinko là phim truyền hình đậm chất hiện đại, thỏa mãn nhiều đối tượng khán giả. Ngoài nội dung sâu sắc, phim tạo ra hiệu ứng thị giác đẹp mắt khi xây dựng khung cảnh khu chợ, làng chài ở Hàn Quốc đầu thế kỷ 20 đẹp như tranh vẽ. Theo tờ The Guardian, kịch bản phim đồ sộ, cài cắm nhiều chi tiết, chồng chéo nhau nhưng vẫn hấp dẫn người xem. Cây bút Stuart Jeffries nói phim sánh ngang nhiều series lịch sử khác như Roots, Tenko, The Forsyte Saga.

Tác phẩm hiện phát sóng bốn trong tổng số tám tập trên Apple TV. Trên trang phê bình phim ảnh Rotten Tomatoes, Pachinko được đánh giá tích cực, nhận mức chấm 98% từ 52 bài đánh giá của các chuyên gia. Nhà phê bình Carolyn Hinds viết: "Tác phẩm chứa đầy khoảnh khắc đau buồn, vui vẻ và sự tàn phá, khi nó tái hiện cách phụ nữ và đàn ông đấu tranh tìm vị trí của họ trong xã hội, những ràng buộc của mảnh đất chôn rau cắt rốn và nơi con cái họ lớn lên. Phim toát lên bản sắc Hàn Quốc nhưng câu chuyện mang tính phổ quát, liên quan mật thiết tới bất kỳ ai từng trải qua tình trạng bị gạt ra ngoài lề xã hội, đặc biệt là những người nhập cư và phụ nữ da màu".

Hà Thu