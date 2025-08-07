'Cô đi mà lấy chồng tôi' bản Nhật - khi người vợ trả thù

"Marry My Husband" bản Nhật khai thác nội tâm người vợ bị phản bội, khắc họa cách phụ nữ làm chủ cuộc đời.

* Bài viết tiết lộ nội dung phim

Trailer 'Cô đi mà lấy chồng tôi' (Mary My Husband) bản Nhật Trailer "Cô đi mà lấy chồng tôi" bản Nhật, dành cho khán giả từ đủ 14 tuổi trở lên. Phim gồm 10 tập, tập đầu phát sóng ngày 27/6. Video: Amazon Prime Video

Tác phẩm do đạo diễn Hàn Quốc Ahn Gil Ho - đứng sau thành công của The Glory - thực hiện, chuyển thể từ webtoon cùng tên của tác giả Sung So Jak. Nhân vật chính Misa (Koshiba Fuka đóng) mắc ung thư giai đoạn cuối, ngoài chống chọi bệnh tật còn phát hiện chồng ngoại tình với bạn thân. Bi kịch lên đến đỉnh điểm khi cô bị sát hại trong lúc chứng kiến chồng và tình nhân vụng trộm.

Tuy nhiên, Misa bất ngờ tỉnh dậy và nhận ra cô trở lại thời điểm trước khi kết hôn. Với ký ức nguyên vẹn, cô quyết định thay đổi số phận bằng cách lập kế hoạch để bạn thân trở thành người kết hôn với chồng cũ. Trong quá trình đó, Misa tiếp xúc với trưởng phòng Wataru (Satoh Takeru). Sự xuất hiện đúng lúc của anh mỗi khi Misa gặp nguy hiểm dần mở ra mối liên kết giữa hai người.

Theo trang Elle, bản Nhật vẫn giữ tinh thần cốt truyện nhưng tạo dấu ấn riêng nhờ cách tập trung khai thác nội tâm. Nếu bản Hàn nghiêng về kịch tính dồn dập, phiên bản này chọn nhịp kể chậm rãi, để khán giả cảm nhận nỗi cô đơn, hoang mang và khát khao được yêu thương của nhân vật.

Wataru không phải hình mẫu "soái ca" mà có phần lóng ngóng, vụng về trong giao tiếp. Anh xuất hiện đúng lúc cô cần, lặng lẽ che mưa, trao cho nữ chính ánh nhìn cảm thông. Còn Misa mâu thuẫn giữa khao khát trả thù và cảm giác tội lỗi, không thể lập tức trở thành con người hoàn toàn khác dù được trao cơ hội thứ hai.

Trích đoạn 'Cô đi mà lấy chồng tôi' bản Nhật Trích đoạn "Cô đi mà lấy chồng tôi" (2025). Video: Amazon Prime Video

Bản Nhật chọn cách xây dựng phản diện phức tạp hơn. Qua các tập phim, êkíp mô tả Reina - bạn thân của Misa - không đơn thuần là phản diện, mà được thể hiện như kẻ cô độc, luôn muốn được người khác công nhận. Biên kịch miêu tả người chồng cũ Tomoya với nhiều khía cạnh tâm lý, mang tổn thương và suy nghĩ sai lệch trong cách thể hiện tình yêu.

Các chi tiết về thời gian và quá khứ mang màu sắc văn hóa Nhật Bản. Phim đan xen đề tài quen thuộc như "cơn sốt" trà sữa, đại dịch hay hoạt hình Your Name tạo sự gần gũi với khán giả nội địa nhưng không làm mất tính phổ quát của câu chuyện.

Bối cảnh trải dài qua nhiều không gian như tiệm bánh kẹo truyền thống, vườn nho, những con phố nhỏ, tái hiện vẻ đẹp bốn mùa của nước Nhật. Các chi tiết vòng tay tình bạn, quán cà phê kiểu Pháp, đặc sản nho Shine Muscat hay ly rượu whisky ấm nồng tạo nên bầu không khí vừa hoài niệm, vừa nên thơ.

Diễn xuất là điểm sáng, nhất là ở hai vai chính do Satoh Takeru và Koshiba Fuka đảm nhận. Họ tạo nên một mối quan hệ cảm xúc, tôn lên tính cách của nhau. Satoh Takeru mang đến hình tượng ấm áp, thầm thương nữ chính. Còn Koshiba Fuka có nét nhẹ nhàng, làm tốt cảnh lột tả nỗi đau khi bị phản bội.

Trong tập một, nhân vật Suzuki Wataru của Satoh có câu thoại gây chú ý: "Em biết vì sao mình lại toàn thu hút những người tồi tệ bên cạnh không? Không phải em là người tốt đâu. Thực ra do em là người nhẹ dạ cả tin. Nếu thấy kẻ tệ hại đến gần, người bình thường sẽ cảnh giác và tránh xa. Ai có mắt nhìn người cũng sẽ nhận ra thôi. Thế nhưng, em vẫn đón nhận những người tệ bạc".

Diễn viên chính Koshiba Fuka (phải) và Satoh Takeru. Ảnh: Amazon Prime Video

Trên các diễn đàn phim ảnh, một khán giả cho biết: "Phim không cố gắng tạo bất ngờ bằng những cú lật mặt hay twist gây sốc. Thứ tôi ấn tượng là diễn xuất chân thật và cách kể chuyện mạch lạc. Cuộc đời của nữ chính không chỉ xoay quanh chuyện trả thù mà còn khiến người xem tự hỏi: liệu mình có đang lãng phí thời gian cho những mối quan hệ độc hại không".

Người khác bình luận: "Trong phim Hàn, nhân vật nam chính có thời lượng xuất hiện và phát triển tâm lý khá hạn chế, khiến nhiều khán giả cảm thấy anh giống như tuyến phụ, nhưng lần này đạo diễn dành nhiều thời gian khai thác vai trò".

Theo Korea Joongang Daily ngày 31/7, tác phẩm là phim truyền hình có lượt xem nhiều nhất nền tảng Amazon Prime Video Nhật Bản. Từ khi ra mắt cuối tháng 6, phim duy trì top 10 ở thị trường nội địa nhiều tuần liên tiếp. Theo dữ liệu từ FlixPatrol, trong 30 ngày phát hành, dự án nhận đánh giá tích cực, đạt 4,3/5 sao trên Amazon Prime Video, đồng thời được khán giả ở Pháp, Australia, Mexico, Brazil, Việt Nam, Trung Quốc đón nhận.

Quế Chi