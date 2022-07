'Man vs Bee': Rowan Atkinson tái xuất gây cười

"Mr. Bean" Rowan Atkinson tạo tiếng cười khi hóa thân giúp việc, gặp rắc rối với căn nhà công nghệ và một con ong tinh quái trong "Man vs Bee".

* Bài viết tiết lộ nội dung phim

Rowan Atkinson tham gia viết kịch bản và đóng chính series Man vs Bee, khởi chiếu trực tuyến từ ngày 24/6. Danh hài hóa thân nhân viên giúp việc Trevor Bingley mới vào nghề, được cử đến trông nom căn biệt thự thông minh và chú chó Cupcake trong khi vợ chồng chủ nhà đi du lịch. Ông phải làm quen với những món nội thất công nghệ cao, chỉ có thể điều khiển bằng động tác tay hoặc giọng nói.

Man vs Bee trailer Trailer "Man vs Bee", series mới nhất của Rowan Atkinson đóng chính kể từ "Maigret" (2016). Video: Netflix

Công việc tưởng chừng đơn giản nhưng trở thành thảm họa khi một con ong bay vào căn nhà. Chú chó Cupcake rượt đuổi nó khiến mọi thứ trở nên lộn xộn. Trong khi đó, Trevor chưa học hết cách điều khiển, ra lệnh cho những thiết bị hiện đại. Ông tìm mọi cách để bắt con ong nhưng vô tình phá tan nát căn nhà của vợ chồng chủ. Mọi chuyện thay đổi khi một nhóm trộm bị cảnh sát truy nã đến đây trú ngụ.

Với Man vs Bee, Rowan Atkinson trở lại với phong cách hài kịch sử dụng nhiều ngôn ngữ hình thể quen thuộc như thời Mr. Bean. Nhân vật chính của hai bộ phim mang nhiều tính cách, đặc điểm tương đồng. Họ hồn nhiên, hậu đậu, dễ xao nhãng bởi những điều diễn ra xung quanh và luôn có những cách giải quyết vấn đề không giống ai như dùng sốt cà chua thay sơn đỏ để vẽ tranh giả hay đeo xích của chó để kích hoạt cảm biến mở cửa tự động.

Rowan Atkinson vào vai người giúp việc hậu đậu, gặp rắc rối khi cố đuổi một con ong ra khỏi khu biệt thự sang trọng. Ảnh: Netflix

Kịch bản phim đơn giản, dễ đoán, chủ yếu dành thời lượng cho các tình huống hài hước khi nhân vật chính đối phó con ong. Ngay từ những thước phim đầu tiên khi Trevor đến nhận công việc mới, khán giả dễ dàng hiểu mọi chuyện sắp diễn biến theo hướng tồi tệ với nhân vật. Nội dung là những màn rượt đuổi, đấu trí giữa ông và con ong.

Các tình tiết phim mang tính tình huống, dựa trên khả năng diễn xuất và ứng tấu của Rowan Atkinson. Cuối phim, êkíp tạo một nút thắt bất ngờ, giúp phần kết trọn vẹn và có hậu hơn.

Atkinson dễ dàng tạo tiếng cười khi đóng mô-típ nhân vật quen thuộc. Vai Trevor Bingley hoạt bát và nhiều thoại hơn Bean, đòi hỏi nam diễn viên tốn năng lượng hơn khi hóa thân. Ở tuổi 67, tài tử người Anh vẫn chứng tỏ được khả năng lèo lái cả bộ phim và đem đến tiếng cười cho khán giả.

Phim có thời lượng ngắn, chỉ khoảng 10-20 phút mỗi tập. Quyết định dựng Man vs Bee thành series phần nào khiến mạch phim bị xé nhỏ, lẻ tẻ. Khán giả thường xuyên phải xem lại những tình huống hài của tập trước mỗi khi sang tập mới. Trong khi đó, với tổng thời lượng hơn 100 phút, êkíp có thể chọn dựng thành bản điện ảnh để tạo ra một trải nghiệm liền mạch hơn.

Man vs Bee đem tới cho người hâm mộ của Rowan Atkinson tiếng cười và hoài niệm về series Mr. Bean. Đa phần tình tiết hài trong series được xây dựng khéo léo và thú vị. Tuy nhiên, kịch bản không đột phá. Phần kỹ xảo giữa Atkinson và con ong trong phim cũng thiếu ấn tượng. Series hiện đạt điểm tươi 64% trên Rotten Tomatoes trên tổng 11 bài phê bình. Một số nhận xét nhiều chi tiết hài trong phim khá phản cảm, thiếu tinh tế như thời Mr. Bean.

Diễn viên hài Rowan Atkinson, sinh năm 1955, nổi tiếng sau khi tham gia loạt phim hài đình đám trên truyền hình - Not the Nine O'clock News. Ông thành công nhất với series phim về Mr. Bean và sau đó là loạt phim Johnny English. Atkinson hẹn hò nữ diễn viên Louise Ford từ năm 2014 đến nay, đón con chung năm 2017. Nam diễn viên trước đó có hai con với vợ cũ - Sunetra Sastry.

Đạt Phan