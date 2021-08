'Mr. Bean' Rowan Atkinson tái xuất

AnhDiễn viên Rowan Atkinson trở lại phim trường sau hơn một năm nghỉ ngơi để tập trung nuôi con.

Ngày 11/8, theo Daily Mail, Rowan Atkinson gây chú ý trên phim trường Man Vs Bee tại Aylesbury, Buckinghamshire, với tạo hình mái tóc dài và gương mặt nhiều nếp nhăn. Một số fan nhận xét trông ông già đi nhiều so với thời đóng Johnny English hay Mr. Bean.

Rowan Atkinson ở tuổi 66. Ảnh: Splashnews.

Man Vs Bee là series hài mới của Atkinson, do Netflix sản xuất. Ông viết kịch bản cùng Will Davies - biên kịch loạt phim Johnny English. Nội dung xoay quanh một người quản gia tại biệt thự sang trọng. Ông gặp rắc rối với lũ ong và phải tìm cách giải quyết chúng trước khi chủ nhà trở lại sau kỳ nghỉ.

Hồi tháng 1, Atkinson trả lời phỏng vấn tờ Radio Times sau một năm nghỉ ngơi khỏi các dự án phim để tập trung nuôi con. Ông cho biết luôn áp lực khi làm diễn viên, đặc biệt trong Mr. Bean. Atkinson cảm thấy nhẹ nhàng hơn với công việc lồng tiếng. Ông hiện hợp tác sản xuất series hoạt hình về nhân vật. Một nguồn tin khác từ tờ The Sun cho biết Atkinson và biên kịch Richard Curtis đang lên kế hoạch về phần mới của Mr. Bean bản người đóng. Tuy nhiên, hai người không xác nhận thông tin.

Điệp viên "Không không thấy" gây cười trong Johnny English Strikes Again Rowan Atkinson trong loạt phim "Johnny English". Video: Universal Pictures.

Diễn viên hài Rowan Atkinson, sinh năm 1955, nổi tiếng sau khi tham gia loạt phim hài đình đám trên truyền hình - Not the Nine O'clock News. Ông thành công nhất với series phim về Mr. Bean và sau đó là loạt phim Johnny English. Atkinson hẹn hò nữ diễn viên Louise Ford từ năm 2014 đến nay, đón con chung năm 2017. Nam diễn viên trước đó có hai con với vợ cũ - Sunetra Sastry.

Phương Mai (theo Daily Mail)