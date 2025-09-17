'Khế ước bán dâu' - phim 18+ về bi kịch làm vợ thời xưa

Nhài (Lâm Thanh Mỹ đóng) bị bắt sinh con trai cho nhà chồng, trở thành nạn nhân của thế lực hắc ám, trong phim 18+ "Khế ước bán dâu".

* Bài tiết lộ một phần nội dung phim

Teaser "Khế ước bán dâu" - ra rạp ngày 12/9 Trailer "Khế ước bán dâu" - dán nhãn 18+ (không dành cho khán giả dưới 18 tuổi). Video: Đoàn phim cung cấp

Trở lại màn ảnh rộng sau ba năm, đạo diễn Lê Văn Kiệt - từng nổi tiếng với Hai Phượng - thử sức ở thể loại kinh dị cổ trang. Tác phẩm xoay quanh bối cảnh miền Bắc thời Lê trung hưng (1533-1789), lấy cảm hứng từ truyện cùng tên của nhà văn Thục Linh.

Phim mở đầu với cảnh rước dâu trên sông của một gia đình giàu có. Nguyễn Thị Nhài vốn là một thiếu nữ vùng xa, được bố mẹ gả làm vợ lẽ cho Vũ Thế Định (Hữu Vi) - con trưởng trong dòng họ Vũ. Trọng trách đè nặng lên vai Nhài khi cô bị ông Tri - bố chồng (nghệ sĩ Trung Anh) - bắt sinh con trai để "gánh vác đại nghiệp".

Ngày đầu làm dâu, cô nhận ra nhiều điều bí ẩn. Mẹ chồng Nhài mắc một chứng bệnh kỳ lạ, không thể dự hôn lễ, luôn giấu mình trong phòng kín. Nhài phải tuân theo gia quy hà khắc, bị cấm ra ngoài vào đêm trăng rằm. Các nô bộc trong nhà dần mất tích không rõ nguyên nhân. Lần mò tìm hiểu, Nhài phát hiện bản giao ước với quỷ dữ của gia tộc họ Vũ mà chính cô là vật hiến tế.

Môtíp nàng dâu đối mặt ác quỷ vốn không mới, từng xuất hiện trong Cô dâu ma - phim hợp tác giữa Việt Nam và Thái Lan, hay Kẻ ăn hồn - tác phẩm ra mắt năm 2023 của Trần Hữu Tấn. Nét khác biệt của Khế ước bán dâu so với các tác phẩm trước đó chủ yếu nằm ở phong cách kể chuyện của Lê Văn Kiệt.

Lâm Thanh Mỹ đóng vai chính trong "Khế ước bán dâu". Ảnh: Nhật Đông

Đạo diễn không theo đuổi hình thức hù dọa kiểu jumpscare (chèn tiếng động hoặc hình ảnh rùng rợn bất thình lình) mà khơi nỗi sợ bằng không gian u ám. Chọn tông màu chủ đạo là xám lạnh, phim khắc họa không khí kinh dị qua bối cảnh biệt phủ. Ánh sáng giúp khuếch đại nỗi ám ảnh cho người xem, như ngọn đèn dầu leo lắt giữa hành lang, bóng người ẩn hiện trong bức tranh. Bàn thờ Mộc Tầm Quỷ - thế lực tâm linh trong phim - tạo hiệu ứng thị giác với gam màu đỏ rực.

Khâu tạo hình, mỹ thuật được chăm chút với độ chân thật cao. Những cảnh Nhài bị hành hạ bởi tà thuật của quỷ dữ, đạo diễn quay cận cảnh các vết thương theo hình thức body horror (kinh dị thể xác). Âm thanh cũng góp phần gợi cảm giác rùng rợn bằng hình thức chỉnh độ vang, như giọng nói bí ẩn từ nơi xa xăm vọng về, tiếng gió rít bão bùng nửa đêm.

Trong dàn diễn viên, Lâm Thanh Mỹ tròn vai khi khắc họa bi kịch của một cô gái bị ép gả cho nhà giàu. Nhiều năm qua, diễn viên gen Z là gương mặt quen thuộc của dòng kinh dị, với các tác phẩm Đoạt hồn (Hàm Trần), Scandal 2 (Victor Vũ), Cám (Trần Hữu Tấn), tuy nhiên chủ yếu dừng ở dạng vai trẻ em.

Trong Khế ước bán dâu, cô đổi mới với vai người vợ bị trói buộc vào cuộc hôn nhân không tình yêu. Lâm Thanh Mỹ thể hiện chuyển biến cảm xúc của nhân vật, từ nét ngơ ngác lúc mới về nhà chồng đến nỗi bàng hoàng khi khám phá sự thật đen tối của gia tộc. Nửa sau câu chuyện, Nhài mang nặng đẻ đau, nỗ lực cứu con bằng mọi giá trước sự tấn công của thế lực tà ác. Ở cảnh cao trào, khi Nhài bị ác quỷ dần xâm chiếm thân xác, diễn viên đi sâu vào những giằng co tâm lý vì tình mẫu tử.

Ở tuyến phản diện, ông Tri là điểm nhấn dù ít "đất" diễn. Nghệ sĩ Trung Anh gây ấn tượng qua hình ảnh người cha độc đoán, mù quáng vì lòng tham vinh hoa phú quý. Qua biểu cảm, ánh mắt hay lối gằn giọng, diễn viên gạo cội tạo nét thâm trầm, toan tính của kẻ đứng sau thảm kịch.

Tạo hình vai ông Tri trong phim qua diễn xuất Trung Anh. Ảnh: Nhật Đông

Phim mắc điểm trừ lớn do đạo diễn ôm đồm, không xác định được trọng tâm của kịch bản. Với thời lượng gần hai giờ, tác phẩm đề cập nhiều vấn đề trong xã hội xưa, như trọng nam khinh nữ, chuyện sinh con nối dõi tông đường, tình mẫu tử, tình yêu lứa đôi, sự trả giá của lòng tham. Việc nhồi nhét thông điệp khiến phim có phần rời rạc, chắp vá, đánh mất sức hút ở hồi cuối. Ngoài ra, cách nhân vật đánh bại quỷ dữ được xây dựng qua loa, thiếu thuyết phục.

Một số tuyến phụ, như chuyện tình của nhân vật con trai thứ Thế Giang (Lãnh Thanh) và vợ - Triều Châu (Trà My), chưa được khai thác sâu, không đủ sức tạo đồng cảm. Khán giả Lưu Đình Long - cây bút ở TP HCM - đánh giá cao tác phẩm ở khâu hình ảnh. Tuy nhiên, theo anh, kịch bản có lúc dàn trải, nhịp phim chưa chắc tay. "Ở đoạn cuối, mọi nút thắt được tháo gỡ khá nhanh, làm giảm đi phần kịch tính mà khán giả mong chờ", khán giả Đình Long nhận xét.

Một số phân đoạn bị đánh giá thừa thãi như cảnh khỏa thân của Hữu Vi ở đầu tác phẩm. Đạo diễn cho biết với phân cảnh này, anh muốn thể hiện tâm trạng của Nhài trong ngày đầu về nhà chồng, sự thờ ơ, lạnh nhạt của đôi nhân vật khi bị ép cưới.

Bốn ngày ra rạp, phim thu hơn 10 tỷ đồng, theo đơn vị quan sát phòng vé Box Office Vietnam. Ngoài công chiếu trong nước, phim ra mắt ở Liên hoan phim quốc tế Busan (Hàn Quốc), hạng mục Midnight Passion - dành cho các tác phẩm có nội dung kịch tính, vào giữa tháng 9.

Mai Nhật