'Gọi hồn quỷ dữ' - bi kịch nỗi đau mất mẹ

Mia - nữ chính phim kinh dị "Talk to Me" - tham gia trò chơi gọi hồn sau khi mẹ qua đời, khiến cô lún sâu vào bi kịch.

* Bài tiết lộ một phần nội dung phim

Trailer 'Talk to me' Trailer "Talk to Me" - dán nhãn 18+. Video: A24

Phim là dự án điện ảnh mới nhất của A24 - hãng sản xuất loạt tác phẩm gây tiếng vang gần đây như Everything Everywhere All at Once (2022), Beef (2023). Khai thác thể loại quỷ ám, Talk to Me (tên Việt: Gọi hồn quỷ dữ) kể câu chuyện của nhân vật chính Mia (Sophie Wilde) - thiếu nữ 17 tuổi.



Sau khi mẹ qua đời đột ngột, Mia trống rỗng và cô độc. Một lần, cô tới nhà bạn, được rủ rê tham gia trò chơi gọi hồn bằng cách nắm một bàn tay bí ẩn - vốn là phương thức giao tiếp với các linh hồn. Ban đầu, Mia hoảng sợ song dần nghiện cảm giác được trò chuyện cùng người chết. Sau khi chứng kiến một hồn ma - được cho là của mẹ cô - nhập vào cơ thể một người bạn, cô ám ảnh, tìm mọi cách để gặp lại mẹ. Từ đây, cô rơi vào bi kịch, loay hoay giữa việc dứt khỏi trò chơi hay tiếp tục để ma quỷ thao túng.

Với thời lượng 93 phút (bản chiếu ở Việt Nam), tác phẩm có kịch bản ngắn gọn, ít tình tiết thừa. Mia đại diện cho mẫu người trẻ nổi loạn vì thiếu thốn tình thương. Nỗi đau của nhân vật chính được giới thiệu từ đầu phim, khi cô ít nhận được chia sẻ, đồng cảm từ những người xung quanh, kể cả bạn thân nhất. Bị bạn bè khích bác là "đồ lập dị", cô nhận lời tham gia trò chơi để được hòa nhập, chấp nhận trong tập thể.

Diễn viên Sophie Wilde trong vai chính - Mia, cô gái 17 tuổi chịu nỗi đau mất mẹ. Ảnh: A24

Đạo diễn cài cắm hình ảnh bàn tay - cổng giao tiếp thế giới bên kia với ý nghĩa ẩn dụ, tượng trưng cho chất kích thích. Trong phim, tình huống người chơi không được nắm bàn tay qua thời gian quy định là 90 giây, nếu không sẽ gặp rắc rối, mang hàm ý về việc sử dụng chất kích thích quá liều. Đa số nhân vật trong phim sống bốc đồng, thích chơi trội, hay nói dối để qua mặt người lớn. Những tình huống sai lầm liên tiếp diễn ra khi nhóm bạn lún sâu vào trò chơi. Phim từ đó trở thành lời nhắc nhở dành cho người trẻ trước những cám dỗ.

Ngoài ý nghĩa cảnh báo, tác phẩm còn thể hiện cái nhìn cảm thông của đạo diễn với những người chịu mất mát ở tuổi mới lớn. Mia bị ma quỷ lợi dụng không phải vì thích thú với trò chơi, mà bởi muốn trò chuyện cùng mẹ để hiểu vì sao bà chọn cái chết. Diễn xuất của Sophie Wilde - diễn viên Australia sinh năm 1997 - gợi sự đồng cảm trong cảnh cô đơn nhớ mẹ, hay bị quay lưng bởi những người từng yêu quý, tin tưởng cô.

Bi kịch trong phim xuất phát từ trò nghịch dại của nhóm trẻ. Ảnh: A24

Ngoài kịch bản, khâu tạo hình làm nên sức hấp dẫn cho tác phẩm. Không lạm dụng kỹ xảo CGI, đạo diễn - hai anh em Danny và Michael Philippou - chọn cách hóa trang để tạo hiệu ứng thị giác mạnh. Các thực thể tâm linh xuất hiện với bộ dạng méo mó, rùng rợn. Ở nhiều cảnh, nạn nhân của trò chơi bị ma nhập, tự hành hạ bản thân, khuôn mặt biến dạng. Đạo diễn cũng tận dụng sự tương phản của ánh sáng, bóng tối trong các khung hình cận, tạo hồi hộp khi người xem khó phán đoán diễn tiến.

Phim đạt số điểm 95%, xếp hạng "cà chua tươi" từ 265 bài viết trên chuyên trang Rotten Tomatoes, là một trong những tác phẩm kinh dị được đánh giá cao nhất từ đầu năm. Với kinh phí 4,5 triệu USD, phim thắng lớn khi thu về 36,5 triệu USD. Đạo diễn cho biết tác phẩm sẽ có phần hai, tập trung câu chuyện vào một nhân vật bị ma ám trong phần một.

Mai Nhật