Phim 'Đừng nói khi yêu' kết thúc vội

Phim "Đừng nói khi yêu" kết thúc chóng vánh khi Ly (Thùy Anh) được gia đình Quy (Mạnh Trường) chấp thuận.

* Bài viết tiết lộ nội dung phim

Trích đoạn tập cuối 'Đừng nói khi yêu' Trích đoạn tập cuối phim "Đừng nói khi yêu", phát sóng tối 29/3. Video: VFC

Sau một năm làm việc ở tiệm bánh của Quy, Ly giúp anh đạt chứng nhận nhà hàng nổi tiếng nhờ thực đơn do cô sáng tạo. Tuy nhiên, do rạn nứt tình cảm, cô nghỉ việc để mở cửa hàng riêng. Quy tiếc nuối nhưng không níu kéo, để cô tự do theo đuổi ước mơ. Khi nghe tin Quy sắp vào Nam lập nghiệp, Ly vội chạy đến gặp anh lần cuối, khóc nức nở. Hai người nhận ra vẫn còn tình cảm cho nhau và yêu lại từ đầu.

Mạnh Trường ghi điểm diễn xuất ở tập cuối, trong cảnh Quy đối thoại với mẹ. Anh diễn đạt vẻ bế tắc của người đàn ông khi phải chọn giữa mẹ và bạn gái. Trong những cảnh bên Ly, diễn viên thể hiện tâm trạng từ tiếc nuối, day dứt đến vỡ òa trong tình yêu. Thùy Anh được khán giả nhận xét tiến bộ hơn những tập đầu nhưng cách thoại vẫn kém tự nhiên, cứng.

Thùy Anh đóng vai Ly trong "Đừng nói khi yêu". Ảnh: VFC

Nhiều khán giả nhận xét kết phim vội, dễ đoán. Việc mẹ Quy dễ dàng chấp nhận Ly khiên cưỡng. Để gỡ nút thắt, biên kịch thêm nhân vật ông bố biết phân biệt phải trái, tôn trọng các con, khuyên nhủ vợ. Chỉ sau một cuộc trò chuyện ngắn, bà thay đổi dù trước đó ra sức phản đối Ly, thậm chí xúc phạm cô. Diễn viên Thùy Anh nói trước khi nhận kịch bản tập cuối, cô cũng đinh ninh hai nhân vật không thể đến với nhau.

Các nhân vật phụ trong phim đều tìm được hạnh phúc. Linh (em gái Quy, Mỹ Duyên đóng) thay đổi tính cách, không còn là tiểu thư đỏng đảnh. Linh sát cánh bên Tú, cùng anh nỗ lực trong công việc. Cô cũng được lòng bố mẹ bạn trai.

Trong các nhóm bàn luận về phim, đa số khán giả nhận xét chặng cuối tác phẩm dễ xem hơn, do không bị nhồi nhét nhiều tình huống tréo ngoe, thiếu thực tế như phần đầu.

Trình Mỹ Duyên (trái, vai Linh) và Lương Thanh (vai Trang) trong phim. Ảnh: VFC

Đại diện êkíp phim cho biết muốn truyền tải thông điệp, năng lượng tích cực: Cái đích của các mối quan hệ là giúp những người trong cuộc trở nên tốt đẹp hơn, vì nhau mà tiến bộ. Các nhân vật đều thay đổi theo hướng tích cực, hoàn thiện về tính cách, lối hành xử, nỗ lực vươn lên trong cuộc sống.

Đừng nói khi yêu dài 27 tập, lên sóng từ cuối tháng 1, do Bùi Tiến Huy đạo diễn, Khánh Hà, Hân Như, Hà Hà viết kịch bản. Bên cạnh câu chuyện về tình bạn, tình yêu, nhóm biên kịch muốn hướng tới chủ đề lập nghiệp, quá trình trưởng thành của người trẻ. Ngoài ra, bộ phim lồng ghép thông điệp về vấn đề xung đột thế hệ, mối quan hệ giữa cha mẹ và con cái.

Theo êkíp, chữ "yêu" trong tên phim thể hiện tinh thần tác phẩm: Khi yêu, bạn hãy lắng nghe trái tim mình, trái tim của nửa kia, dùng hành động thay vì lời nói. Tình yêu không chỉ gói gọn ở tình cảm đôi lứa mà còn cả bạn bè, gia đình.

Thanh Thanh