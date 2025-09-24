Hoàng Long: 'Tôi mông lung về tương lai trước khi đóng Mưa đỏ'

Diễn viên Lê Hoàng Long vui khi vai Sen trong "Mưa đỏ" giúp anh được đông đảo khán giả biết đến sau hơn 10 năm đóng vai phụ.

Ở dự án Mưa đỏ, Hoàng Long thể hiện Sen - chiến sĩ đặc công của Tiểu đội 1 trong cuộc chiến bảo vệ Thành cổ Quảng Trị năm 1972. Vai diễn gây ấn tượng bởi chiều sâu tâm lý, là dấu ấn trong sự nghiệp diễn xuất của anh.

Trailer chính thức phim 'Mưa đỏ' Trailer ''Mưa đỏ'', Hoàng Long xuất hiện ở phút 1:00. Video: Nhà sản xuất cung cấp

- Anh nghiên cứu ra sao để hóa thân lính đặc công gan dạ nhưng hóa điên ở nửa sau phim?

- Sau khi đọc kịch bản khoảng bốn lần, tôi dần có suy nghĩ khác về Sen, thấy tâm lý nhân vật đang bị một chiều, không thể hiện rõ sức nặng. Tôi bắt đầu phân tích vì sao cậu ấy tham gia cuộc chiến, sinh ra ở đâu, lớn lên thế nào, hoàn cảnh bố mẹ ra sao. Từ đó, tôi xác định rõ khao khát của Sen và thể hiện làm sao tôn lên vết thương trong tâm lý nhân vật. Cậu ấy từng có mặt ở nhiều trận chiến, chứng kiến đồng đội hy sinh nên khát vọng hòa bình trong Sen rất lớn. Nhân vật không chỉ sống và chiến đấu cho ước mơ của mình mà còn thực hiện những giấc mơ dang dở của đồng đội.

Khi trao đổi với đạo diễn Đặng Thái Huyền, chị hỏi tôi sẽ làm gì ở phân đoạn Sen phát điên, nhảy múa trên chiến hào, tôi nói muốn làm rõ mong muốn tự do, được sống trong hòa bình của một chàng trai bình thường trong thời chiến. Nghe xong, đạo diễn tin tưởng, nói sẽ cho tôi tự tung tẩy với vai diễn.

- Tiếng hú của Sen trong phim khiến mọi người ám ảnh, anh chuẩn bị thế nào cho phân đoạn này?

- Ngày xưa khi làm kịch thiếu nhi ở Nhà hát Tuổi Trẻ, tôi vào vai sói đầu đàn nhưng hú không hay bằng cậu diễn viên đóng sói con. Mỗi lần cất tiếng, mọi người cứ cười khiến tôi xấu hổ. Tôi mới tìm hiểu sói hú thế nào, mỗi âm thanh tượng trưng cho điều gì. Đến khi thấm nhuần, tôi biết cách truyền tải điều mình muốn nói với khán giả thông qua tiếng hú.

Hôm quay ở Quảng Trị, khi mặt trời lặn, chị Huyền nói tôi sắp có một cảnh quan trọng để tôi chuẩn bị tâm lý. Tôi bắt đầu chìm dần vào nhân vật, không còn quan tâm đến ai. Khi trèo lên mép thành, nỗi đau mất đồng đội trào dâng trong tôi và tiếng hú cứ thế phát ra. Lúc ấy không chỉ đạo diễn mà có các diễn viên trong Tiểu đội 1 theo dõi, tất cả đều ''đứng hình''. Chị Huyền duyệt luôn cảnh ấy, tôi chỉ cần quay thêm một góc cho đẹp hơn.

Tôi chắc chắn Sen là vai để đời của mình bởi diễn biến tâm lý quá phức tạp. Sau những buổi cinetour, tôi tự mua vé đi xem phim vài lần. Tôi cho rằng xem một lần chưa thể hiểu hoặc yêu quý Sen ngay, bởi cậu này cứ cục súc, nóng tính. Gần đây có một bạn fan nói với tôi rằng đã đi xem 10 lần, tôi rất biết ơn bởi mong muốn của êkíp không phải doanh thu cao mà là khán giả hiểu được một phần lịch sử, thấm thía sự hy sinh của cha ông cho độc lập, tự do.

Hoàng Long trên hậu trường phim. Ảnh: Nhân vật cung cấp

- Việc giảm 10 kg cho vai diễn ảnh hưởng sức khỏe anh thế nào?

- May mắn tôi khá khỏe, từ khi sinh ra đến nay ít bị ốm. Tôi áp dụng chế độ ăn không tinh bột, đa phần ăn gạo lứt, rau, ngô ngọt, trứng luộc, khoai, uống đủ nước. Có giai đoạn cần giảm thêm 4-5 kg nữa, tôi cắt cả nước. Ngày nào tôi cũng chạy bộ, nếu trời mưa tôi sẽ nhảy dây để tiêu calo. Quá trình giảm cân cũng khá vất vả nhưng tôi chấp nhận bởi ngày xưa các cụ ăn uống không có chất dinh dưỡng, cơ thể luôn gầy gò. Nhưng điều cảm phục là tinh thần dân tộc của những người lính thời ấy rất lớn, họ lăn xả chiến đấu để có được hòa bình.

Sau khoảng thời gian tập luyện, chúng tôi được về nhà khoảng ba tuần để làm mới bản thân. Vợ gặp tôi thì bất ngờ vì chưa từng thấy chồng gầy như thế. Mẹ tôi còn thắc mắc có phải ở trong đó lâu nên tôi nói chuyện không được bình thường, như người trên mây, hay đoàn phim bỏ đói diễn viên hay sao nhưng thực chất tôi không được phép ăn. Gia đình xót nhưng cũng động viên tôi hoàn thành vai diễn.

- Lần đầu được đông đảo khán giả yêu mến, anh cảm nhận thế nào?

- Khi làm nghề, không chỉ tôi mà các diễn viên đều thèm cảm giác được khán giả đón nhận. Tôi từng có lúc kiệt quệ, muốn từ bỏ nhưng rồi hiểu rằng có thể sự cống hiến của mình chưa đủ. Hơn chục năm cố gắng, đến giờ tôi cũng có chút thành quả. Tôi đang có lượng người hâm mộ rất đáng yêu, họ gửi nhiều thư, quà cho tôi. Trong mỗi bức thư, tôi nhận ra khán giả không chỉ yêu quý diễn viên mà còn gửi gắm lòng biết ơn đến thế hệ cha ông. Chúng tôi may mắn được thể hiện phần nào hình tượng người lính cụ Hồ năm xưa.

- Gia đình phản ứng thế nào khi chứng kiến thành công của anh?

- Một điều tiếc nuối rằng hai người quan trọng mà tôi luôn muốn họ thấy tôi thành công thì đã qua đời. Đầu tiên là thầy Hoàng Dũng - người chỉ dạy, khích lệ tôi kiên trì với nghề. Thứ hai là bố ruột của tôi, dù không thích tôi theo diễn xuất, ông luôn ủng hộ trong âm thầm, mong mỏi tôi sớm đạt được những điều mình mong muốn. Trước mặt, ông không thể hiện sự đồng tình nhưng sau lưng lại hãnh diện khoe về tôi.

Còn mẹ, vợ hay những người trong họ hàng đều mừng khi tôi được đón nhận. Thấy tôi livestream giao lưu fan, mẹ dặn tôi giữ sức khỏe và thay đổi cách nói chuyện nhẹ nhàng hơn. Tính tôi hơi bỗ bã nên thành ra lời lẽ có cảm giác cộc lốc nhưng biết đâu nét mộc mạc, đời thường ấy lại được khán giả yêu mến (cười).

- Cuộc đời, cách làm nghề của NSND Hoàng Dũng ảnh hưởng đến anh như thế nào?

- Trong diễn xuất, thầy luôn đi sâu vào nội tâm con người để khai thác cách thể hiện nhân vật. Ví dụ vai diễn là người xấu thì lý do gì khiến họ trở nên như thế. Phải hướng tới những điều tốt đẹp để khán giả xem xong cảm nhận cuộc sống tích cực hơn. Ngoài đời, thầy dạy tôi cách đối nhân xử thế, giao tiếp với đồng nghiệp, ứng xử trước mọi vấn đề. Ngày xưa tôi bộc trực, gặp một biến cố có thể ''nhảy dựng'' lên nhưng nhờ học hỏi thầy, tôi chín chắn hơn.

Sau khi ra trường, tôi về Nhà hát Kịch Hà Nội nơi thầy giữ chức giám đốc. Hoạt động hai năm, thầy về hưu là tôi cũng nghỉ. Tôi vào TP HCM hoạt động nghệ thuật một thời gian, làm một số công việc không ổn định để duy trì cuộc sống. Khi ấy, thầy thường gọi điện hỏi han sức khỏe, tài chính của tôi, giống như người thân trong gia đình.

- Anh vượt qua khoảng thời gian chỉ đóng vai phụ trên truyền hình ra sao?

- Đó là giai đoạn rất khó khăn, mọi thứ với tôi mông lung. Trong đầu tôi luôn có những câu hỏi: ''Mình sẽ hợp những vai gì?", ''Tại sao mình vẫn chưa có vai diễn ấn tượng?''. Trước khi tham gia phim của đạo diễn Đặng Thái Huyền, tôi từng khá trầm cảm bởi mới lập gia đình, công việc chưa ổn định, không biết sẽ đi về đâu. Dần dần, tôi chiêm nghiệm mình cứ cố gắng, cháy hết mình đi rồi thành quả sẽ đến. Và Mưa đỏ chính là câu trả lời. Bây giờ tôi đã có chút kinh nghiệm để chia sẻ, động viên những người em học sau mình, giúp họ thêm góc nhìn tích cực hơn về nghề cũng như có định hướng tốt cho tương lai.

Hoàng Long trong trích phim 'Gara hạnh phúc' Hoàng Long (áo đen) trong trích phim ''Gara hạnh phúc''. Video: VTV Giải trí

- Kế hoạch sắp tới của anh là gì?

- Tôi đang đóng phim truyền hình Cách em 1 milimet của đạo diễn Trần Trọng Khôi và Phạm Gia Phương. Tôi thấy đây là kịch bản hấp dẫn và vai diễn của mình cũng thú vị. Khi làm nghề, tôi ưu tiên một kịch bản tốt. Nếu được mời vào một dự án hoành tráng, thông điệp không thu hút, tôi sẽ từ chối.

Ngoài diễn xuất, tôi chăm sóc mảnh vườn bố để lại. Ngày bố còn sống, lúc không có việc, tôi đều ở nhà làm vườn cùng ông. Sau công việc vườn tược, tôi phụ mẹ bán hàng, quanh quẩn cũng hết ngày. Có lúc tôi manh nha ý định làm TikTok về nội dung nấu ăn. Thời điểm bố mất, trừ hôm nào bận việc còn lại tôi gần như không để ai vào bếp. Tôi thích cảm giác được nấu mâm cơm mời bố. Tôi quay lại một số video coi như làm kỷ niệm nhưng lại có một bộ phận người xem yêu thích. Tôi sẽ suy nghĩ thêm bởi mong muốn mang đến những gì gần gũi, tích cực với mọi người.

Phương Linh