'Blue Beetle' - khi trai nghèo học làm siêu anh hùng

Jaime Reyes - chàng trai nhà nghèo, thất nghiệp trong phim "Blue Beetle" - choáng váng khi đột nhiên được trao bộ giáp tân tiến bậc nhất vũ trụ.

* Bài tiết lộ một phần nội dung phim

Tác phẩm ra rạp Việt từ ngày 18/8, là dự án mới nhất của vũ trụ DC. Xoay quanh siêu anh hùng gốc Latin đầu tiên, Blue Beetle được kỳ vọng thổi luồng gió mới sau khi một số phim cùng hãng sản xuất - như The Flash, Shazam! Fury of the Gods - thất bại trên phòng vé gần đây.

Trailer 'Blue Beetle' Trailer "Blue Beetle". Video: Warner Bros. Pictures

Đạo diễn Ángel Manuel Soto chọn công thức quen thuộc với dòng phim siêu anh hùng để giới thiệu xuất thân của Blue Beetle. Chàng trai 22 tuổi Jaime Reyes (Xolo Maridueña đóng) trở về quê nhà Mexico sau khi tốt nghiệp đại học, loay hoay tìm việc làm. Dù mang nhiều hoài bão, Jaime buộc đối diện thực tế với nhiều gánh nặng tài chính: bố mất việc, gia đình sắp mất chỗ ở vì tiền thuê nhà tăng.

Một lần, khi làm thuê tại biệt thự của Victoria Kord - chủ tịch tập đoàn chuyên sản xuất vũ khí Kord Industries, Jaime tình cờ được giao giữ một chiếc hộp chứa Scarab - bộ giáp công nghệ sinh học ngoài vũ trụ mang hình dạng con bọ hung xanh. Sau khi được Scarab chọn làm vật chủ để ký sinh, Jaime vật lộn làm quen với sức mạnh mới. Bị bà chủ tập đoàn Kord săn lùng để lấy lại công nghệ tối tân, Jaime nhận ra trở thành siêu anh hùng chưa bao giờ là điều dễ dàng.

Jaime Reyes (Xolo Maridueña đóng) được bộ giáp Blue Beetle ban sức mạnh. Ảnh: CGV

Một nhân vật vô danh được trao siêu năng lực vốn là môtíp không mới trong các phim Marvel lẫn DC. Dù vậy, Blue Beetle vẫn tạo sức hút nhờ lối kể chuyện gần gũi, hài hước theo phong cách của dòng phim tuổi mới lớn (coming-of-age). Jaime Reyes vốn không mơ mộng trở thành anh hùng cứu thế giới. Anh đơn giản chỉ muốn tìm công ăn việc làm phụ giúp gia đình, gầy dựng sự nghiệp để không phụ lòng bà và mẹ.

Trái tim hướng thiện của Jaime là điều khiến Scarab quyết định chọn anh để ban sức mạnh. Đầu phim, trong một tình huống đối đầu với kẻ ác, Scarab muốn tiêu diệt kẻ thù song Jaime ngăn cản. Quá trình Jaime đấu tranh tâm lý trước lựa chọn trở thành anh hùng được xây dựng hợp lý. Anh nhận ra đó là cách duy nhất để bảo vệ người thân trước cái ác, dù con đường chông gai và đầy trách nhiệm.

Khác nhiều phim cùng đề tài, Blue Beetle ghi điểm với câu chuyện giàu màu sắc tình cảm gia đình. Lấy bối cảnh chính ở Mexico, phim mang nhiều chi tiết đặc trưng của cuộc sống, văn hóa Mỹ Latin. Ba thế hệ gia đình Reyes sống chen chúc trong một ngôi nhà song vẫn luôn nở nụ cười lạc quan, động viên nhau vượt khó. Họ cùng dùng điểm tâm với những chiếc bánh taco, ca hát theo một nhạc phẩm quen thuộc. Khi Jaime lần đầu đi làm, đại gia đình kéo nhau đến tận công ty để ủng hộ.

Jaime Reyes có sự đồng hành của gia đình khi trở thành siêu anh hùng. Ảnh: CGV

Nửa sau của tác phẩm, khi một biến cố xảy ra, sức mạnh của tình thân hiện diện rõ hơn. Lúc này, Jaime không còn đơn độc chiến đấu khi bên cạnh anh còn có sự chung sức của nhiều người thân. Nhận thức trách nhiệm với gia đình giúp Jaime khai phá sức mạnh của Scarab, từ đó hoàn toàn làm chủ bộ giáp tối tân.

Khâu kỹ xảo được sử dụng hợp lý ở những cảnh Blue Beetle giới thiệu sức mạnh. Đầu phim, phân đoạn Jaime làm quen bộ giáp mang lại hiệu ứng thị giác với những pha bay lượn ngoài quỹ đạo Trái đất, xuyên qua thành phố, xẻ đôi xe buýt bằng tia năng lượng. Các cảnh hành động được dàn dựng mãn nhãn khi Jaime một mình chống chọi tay sai của Victoria Kord - người nắm giữ công nghệ với sức mạnh tương đương Scarab.

Điểm yếu của phim nằm ở tuyến phản diện. Nhân vật "bà trùm" được miêu tả là người mưu mô, tham vọng song không tạo cảm giác khó đối phó. Cảnh giao chiến cuối phim chưa đẩy được kịch tính lên cao trào vì Jaime chế ngự ác nhân khá dễ dàng. Trên chuyên trang điện ảnh Rotten Tomatoes, phim được giới phê bình đánh giá 76% - mức điểm khả quan. Blue Beetle được dự đoán đạt doanh thu mở màn cuối tuần này là 30 triệu USD, đứng đầu thị trường Bắc Mỹ.

Mai Nhật