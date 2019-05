'Shazam!' giữ ngôi đầu phòng vé

Tác phẩm siêu anh hùng DC thu 25 triệu USD, đứng đầu ở Mỹ, còn hai phim mới ra mắt là "Little" và "Hellboy" đều bị chê.

'Shazam!' - bom tấn hài về người hùng trẻ con / 'Avengers: Endgame' và loạt phim chiếu rạp tháng 4

So với tuần trước, Shazam! giảm 53% nhưng vẫn đủ sức vượt mặt các "tân binh" ở rạp. Sau hai tuần, phim của Vũ trụ Điện ảnh DC thu 221 triệu USD toàn cầu, trong đó có 94 triệu USD ở Mỹ. Với kinh phí 100 triệu USD, dự án sớm sinh lời cho hãng Warner Bros.

Trailer Shazam Trailer phim.

Tác phẩm do David F. Sandberg đạo diễn, xoay quanh Billy Batson - cậu bé được một pháp sư trao cho siêu năng lực. Khi hô "Shazam", Billy sẽ biến thành người hùng có dáng vóc trưởng thành (Zachary Levi đóng), có siêu sức mạnh, khả năng bay và dùng phép thuật. 90% giới phê bình khen ngợi tác phẩm trên Rotten Tomatoes.

Little đứng thứ hai với 15,4 triệu USD. Tác phẩm kể về nữ doanh nhân tàn nhẫn (Regina Hall đóng) bị trẻ hóa thành chính cô lúc 13 tuổi (Marsal Martin đóng). Chỉ 48% cây bút đánh giá phim tích cực trên Rotten Tomatoes. Bị chê hơn cả phim này là Hellboy (chỉ 15% đánh giá tích cực) - tác phẩm về siêu anh hùng xuất thân địa ngục. Hầu hết cây bút nói phim có kịch bản ngớ ngẩn, kém hấp dẫn so với hai tác phẩm trước đây về nhân vật - do Guillermo del Toro đạo diễn.

Tuần này, Bohemian Rhapsody - phim tiểu sử về Freddie Mercury, thủ lĩnh nhóm Queen - cán mốc 900 triệu USD toàn cầu. Ra mắt từ tháng 10/2018, tác phẩm trụ rạp gần nửa năm qua, trở thành hiện tượng phòng vé ở nhiều nước như Nhật (114 triệu USD), Hàn Quốc (76 triệu USD) và Anh (71 triệu USD). Phim cũng giành bốn Oscar, trong đó có giải nam chính cho Rami Malek.

Ân Nguyễn