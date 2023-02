'Avatar 2' vượt doanh thu 'Titanic'

"Avatar 2" đạt 2,2433 tỷ USD, vượt "Titanic" trở thành phim có doanh thu cao thứ ba mọi thời tại phòng vé.

Ngày 20/2, theo Variety, Avatar: The Way of Water đã vượt thành tích của Titanic (2,2428 tỷ USD) để thay thế vị trí thứ ba trong danh sách những phim điện ảnh có doanh thu cao nhất mọi thời. Dự án hiện xếp sau Avatar (2,92 tỷ USD) và Avengers: Endgame (2,7 tỷ USD).

Trailer Avatar 2 Trailer "Avatar: The Way of Water". Video: CGV

Đạo diễn James Cameron trở thành người có ba trong bốn phim điện ảnh vào bảng xếp hạng doanh thu cao nhất. Shawn Robbins - chuyên gia theo dõi phòng vé của BoxOfficePro - nói: "Ông ấy đang tiếp tục bám đuổi chính mình. Cameron chứng minh bản thân biết cách tiếp cận khán giả hiện đại".

Các chuyên gia đánh giá một lý do giúp Avatar: The Way of Water đạt doanh thu tốt là giá vé của định dạng Imax cao. Bộ phim của đạo diễn Cameron kiếm hơn 250 triệu USD tính riêng các phòng chiếu này - thành tích ngang ngửa tổng doanh thu của nhiều bom tấn thương mại tại Hollywood những năm gần đây.

Hãng Disney chi khoảng 460 triệu USD để sản xuất và quảng bá Avatar: The Way of Water, biến nó thành một trong những dự án điện ảnh đắt giá nhất lịch sử. James Cameron mất khoảng 13 năm để phát triển và hoàn thành tác phẩm. Phim ra rạp tháng 12/2022 và dân đầu phòng vé Bắc Mỹ trong suốt 10 tuần liên tiếp.

Kịch bản nối tiếp câu chuyện của phần một năm 2009, kể về Jake Sully (Sam Worthington) và Neytiri (Zoe Saldana) người Na'vi thuộc tộc Omaticaya. Họ nhận nuôi một con trai loài người và bắt đầu xây dựng gia đình với các con tại Pandora. Tuy nhiên, kẻ thù quay trở lại khiến những người Na'vi một lần nữa phải chiến đấu để bảo vệ quê hương.

Titanic phát hành năm 1997, dựa trên thảm họa chìm tàu năm 1912. Tác phẩm thành công tại phòng vé, đoạt 11 giải Oscar. Dự án do nhà làm phim người Canada - James Cameron - chỉ đạo, các ngôi sao như Leonardo DiCaprio, Kate Winslet đóng chính.

Trailer Titanic Trailer "Titanic". Video: IMDb

Đạt Phan