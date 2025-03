Tài tử Kieran Culkin: Chậm lại để thấy đam mê

Kieran Culkin ngưng đóng phim giữa thành công của "Igby Goes Down", sau đó quay lại màn ảnh và giành tượng vàng Nam phụ xuất sắc Oscar 2025.

Lễ trao giải Oscar năm nay mở màn với hạng mục Nam diễn viên phụ xuất sắc, được trao cho Kieran Culkin, 43 tuổi. Anh thắng ở lần đầu được đề cử, với phim A Real Pain của đạo diễn Jesse Eisenberg.

Theo tạp chí Variety, chiến thắng của Kieran Culkin phá vỡ quy luật bất thành văn tại giải thưởng Viện Hàn lâm: Hạng mục diễn xuất thường gắn liền những tác phẩm được đề cử Phim xuất sắc. Hơn một thập niên qua, giới chuyên môn sử dụng tiêu chí này để dự đoán kết quả giải của các diễn viên.

Trên sân khấu, Kieran mở đầu bài phát biểu với lời tri ân đến Jeremy Strong - bạn diễn series Succession, được đề cử cùng hạng mục. Anh tiếp tục: "Tôi không biết làm thế nào mà tôi lại ở đây, tôi chỉ biết dành cả đời để diễn xuất. Jesse Eisenberg, cảm ơn anh vì bộ phim này. Anh là một thiên tài".

Diễn viên sinh năm 1982 tại New York (Mỹ) trong gia đình có truyền thống nghệ thuật. Dự án đưa anh bước vào nghiệp diễn là Home Alone, đóng Fuller McCallister - em của nhân vật Kevin (Macaulay Culkin), thể hiện sự hồn nhiên và tinh nghịch. Tuy nhiên cái bóng quá lớn của người anh Macaulay khiến Kieran được biết đến với danh xưng "em của cậu bé đóng phim Home Alone". Ngoài ra, anh còn tham gia hai bộ phim hài Father of the Bride và Only the Lonely (1991) cùng các anh chị em.

Kieran Culkin lúc đóng "Home Alone" năm 1990 (trái) và hiện tại. Ảnh: 20th Century Fox/Wire Image

Nhờ vai chính cậu học sinh trung học nổi loạn tên Igby trong Igby Goes Down (2002), anh nhận đề cử Quả Cầu Vàng đầu tiên. Washington Post nhận xét màn trình diễn của Kieran: "Dù không thích Igby bởi sự kiêu ngạo, giàu có, tàn nhẫn, lạnh lùng, đê tiện, tôi cũng yêu cậu ấy. Khán giả có thể cảm nhận rõ nỗi đau của cậu".

Theo tạp chí Backstage, Igby Goes Down ảnh hưởng sâu sắc đến cuộc sống Kieran. Anh nhận thấy yêu thích diễn xuất sau thành công của tác phẩm, nhưng điều này khiến anh hoang mang vì chưa từng quyết định theo đuổi nó. Trong một bài phỏng vấn, diễn viên nói cần thời gian để suy nghĩ liệu bản thân muốn đóng phim hay không. Anh quyết định ngừng tham gia ngành công nghiệp điện ảnh và truyền hình, chủ yếu xuất hiện trên sân khấu.

Kieran trở lại màn ảnh với Lymelife vào năm 2008. Anh còn góp mặt ở một số dự án như Scott Pilgrim vs. the World (2010), Margaret (2011). Khi ở trường quay Infinity Baby năm 2017, cảm giác hạnh phúc khi theo nghiệp diễn ùa về, nhưng mãi đến lúc series Succession mùa đầu tiên hoàn thành được nửa chặng đường, anh về nhà trao đổi với vợ. Tại Liên hoan phim Tribeca 2024, Kieran nói: "Tôi nghĩ mình muốn làm diễn viên để kiếm sống. Tôi dành vài thập niên để tìm việc khác nhưng cuối cùng vẫn quay về với thứ mình đang làm".

Kieran Culkin trong series 'Succession' Kieran Culkin trong series "Succession". Video: HBO

Theo tài tử, lần góp mặt ở loạt phim Succession của đài HBO thay đổi cách nhìn của anh về diễn xuất. Khi bắt đầu tham gia series, anh chuẩn bị kỹ lưỡng bằng cách học thuộc kịch bản và nắm vững toàn bộ cốt truyện. Tuy nhiên, cách làm này nhanh chóng bị phá vỡ. Có lần, đoàn làm phim thông báo chưa có kịch bản cho các tập tiếp theo và diễn viên có thể không nhận được bản cập nhật trước khi ghi hình. Đồng thời, các cảnh quay có thể bị thay đổi vào phút chót.

Ban đầu, Kieran bối rối vì trái ngược phương thức của anh. Nhưng sau đó, anh cập nhật cách làm việc để phù hợp với êkíp, ứng biến một cách linh hoạt hơn.

Succession kể về anh chị em nhà Roy lập mưu để tiếp quản đế chế kinh doanh của cha. Kieran vào vai Roman Roy, một người thiếu chín chắn, hay mỉa mai và thô lỗ nhưng thực chất che đậy những chấn thương tinh thần do cha gây ra. Màn trình diễn được giới chuyên môn khen ngợi, là tiền đề để anh chạm tay đến các giải thưởng, nổi bật là Quả Cầu Vàng 2024 cho Nam diễn viên chính xuất sắc phim truyền hình dài tập.

Anh có bước chuyển mình khi hóa thân Benji (phim A Real Pain), mang về loạt giải thưởng như Quả Cầu Vàng, BAFTA, SAG Awards. Tác phẩm xoay quanh quá trình hai anh em họ người Mỹ gốc Do Thái - David và Benji - thực hiện chuyến đi về Ba Lan để tưởng nhớ người bà. Trên đường đi, mỗi chặng dừng gợi lại nỗi đau liên thế hệ cho cả hai người.

Trailer 'A Real Pain' Trailer "A Real Pain", Kieran Culkin xuất hiện từ giây thứ chín. Video: Searchlight Pictures

David cứng nhắc, chậm chạm, ít nói còn Benji lại hấp tấp, ồn ào và ích kỷ. Benji ban đầu được xây dựng là một người vô ý tứ, sống bản năng, luôn có những hành động thiếu suy nghĩ, bao phen làm xấu mặt người em. Nhưng qua nhiều tình tiết, người xem dần thấu hiểu nỗi mất mát của người Do Thái trước nạn diệt chủng Holocaust, khơi dậy vết thương lòng chưa bao giờ lành. Vai diễn Benji đưa người xem qua các cung bậc cảm xúc: Hài hước với những mẫu đối thoại cùng David, buồn man mác khi nhân vật ngồi lọt thỏm giữa những người xa lạ ở sân bay. Theo Hollywood Reporter, Macaulay Culkin đã khóc khi giải Nam phụ xuất sắc thuộc về em mình.

Kieran hiện sống cùng vợ - chuyên gia quảng cáo người Anh Jazz Charton - tại Brooklyn (Mỹ). Họ có hai con, một trai và một gái. Ở bài phát biểu tại Oscar 2025, anh nói đùa: "Sau khi đoạt cúp Emmy, vợ nói sẽ sinh cho tôi đứa thứ ba. Nhưng thực ra tôi muốn bốn đứa, và cô ấy hứa cho tôi toại nguyện nếu giành giải của Viện Hàn lâm".

Diệu Thùy (theo Variety, Guardian)