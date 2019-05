Phim 'Vợ ba' dừng chiếu từ ngày 21/5

Nhà phát hành và công ty sản xuất không tiếp tục chiếu tác phẩm có cảnh "nóng" của diễn viên 13 tuổi.

Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch yêu cầu kiểm tra việc cấp phép phim 'Vợ ba' / Trà My: 'Mẹ theo sát khi tôi đóng cảnh nóng phim Vợ ba'

Chiều 20/5, công ty Ba Sắc Cầu Vồng - đơn vị sản xuất Vợ ba - gửi đơn xin Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch dừng chiếu tác phẩm vì sức ép dư luận. Phim gây bàn tán bởi các cảnh nhạy cảm do diễn viên Trà My (sinh năm 2004) đóng khi 13 tuổi. Nhân vật của cô (người vợ ba) có cảnh tân hôn với chồng và cảnh thân mật với người vợ hai tên Xuân (Maya đóng).

"Chúng tôi không muốn câu chuyện bị đẩy đi quá xa và ảnh hưởng đến gia đình, cũng như cuộc sống diễn viên Trà My", nhà sản xuất nói.

Trailer mới của Người vợ ba Trailer phim.

Đại diện CGV - hãng phát hành - cho biết phim được rút khỏi rạp từ ngày 21/5. Trước đó, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch yêu cầu Cục Điện ảnh kiểm tra việc cấp phép cho Vợ ba (The Third Wife). Tác phẩm do Nguyễn Phương Anh đạo diễn, kể về một thiếu nữ tên Mây về làm vợ lẽ trong gia đình giàu có thời phong kiến. Phim được dán nhãn C18 (không dành cho khán giả dưới 18 tuổi), ra rạp từ ngày 17/5.

Trà My (trái) và đạo diễn Phương Anh trong buổi ra mắt phim, ngày 11/5.

Đơn vị sản xuất xin lỗi diễn viên, ê-kíp cùng những khán giả yêu thích tác phẩm, đồng thời khẳng định không sai luật trong quá trình làm phim, phát hành. Đơn vị này cho biết khi nhận lời đóng phim, diễn viên Trà My ký hợp đồng dưới sự đại diện của mẹ. Ở các cảnh quay nhạy cảm, ê-kíp đều có biện pháp bảo vệ Trà My, đồng thời có mẹ cô giám sát.

Nhà sản xuất Trần Thị Bích Ngọc nói: "Diễn viên không bị xâm hại và không hở các bộ phận nhạy cảm trên trường quay. Trước ngày bấm máy, phim được Cục Điện ảnh duyệt kịch bản. Trước ngày ra rạp, tác phẩm được duyệt trình chiếu theo đúng quy định". Đơn vị này cho biết vẫn tiếp tục kế hoạch phát hành phim ở nước ngoài.

Vợ ba từng gây tiếng vang ở nhiều liên hoan quốc tế trước khi ra rạp trong nước. Tác phẩm được chiếu ở Mỹ từ ngày 15/5.

Ân Nguyễn