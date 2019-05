Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch yêu cầu kiểm tra việc cấp phép phim 'Vợ ba'

Cục Điện ảnh phải xem lại quy trình cấp giấy phát hành cho tác phẩm 18+, đang gây bàn tán về cảnh "nóng" của diễn viên 13 tuổi.

Chiều 20/5, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch gửi công văn đến Cục Điện ảnh. Bộ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện yêu cầu Cục báo cáo kết quả trước ngày 24/5 và tham mưu lãnh đạo Bộ phương án xử lý. Vợ ba (The Third Wife) do Nguyễn Phương Anh đạo diễn, kể về một thiếu nữ tên Mây về làm vợ lẽ trong gia đình giàu có thời phong kiến. Phim được dán nhãn C18 (không dành cho khán giả dưới 18 tuổi), ra rạp từ ngày 17/5.

Tác phẩm gây bàn tán bởi các cảnh nhạy cảm do diễn viên Trà My (sinh năm 2004) đóng khi 13 tuổi. Nhân vật của cô (người vợ ba) có cảnh tân hôn với chồng và cảnh thân mật với người vợ hai tên Xuân (Maya đóng).

Trailer mới của Người vợ ba Trailer phim.

Trên VnExpress, độc giả có nickname Huyen cho biết không ủng hộ trẻ vị thành niên đóng những cảnh này. Độc giả Lê Bình nhận xét việc này có thể ảnh hưởng đến tâm sinh lý của trẻ. Nhiều người đồng tình với hai bình luận này. Độc giả Anh Tuấn nghĩ đoàn phim nên chọn người đủ 18 tuổi có khuôn mặt trẻ trung để vào vai cô dâu nhỏ, thay vì tuyển diễn viên vị thành niên.

Trà My (trái) và đạo diễn Phương Anh trong buổi ra mắt phim, ngày 11/5.

Diễn viên Trà My cho biết được bảo vệ kỹ trên trường quay. Cô nói được mặc trang phục bảo hộ và có mẹ theo sát lúc ghi hình. Lúc quay các cảnh nhạy cảm, ở hiện trường chỉ có đạo diễn, quay phim và phó đạo diễn (đều là nữ). Trà My cũng nói các cảnh trong phim không quá bạo liệt và không ảnh hưởng đến tâm lý cô.

Nhà sản xuất Trần Thị Bích Ngọc cho biết kịch bản được Cục Điện ảnh duyệt từ trước khi thực hiện. Trên trường quay, đoàn phim luôn đảm bảo an toàn cho các diễn viên. "Chúng tôi bàn với mẹ Trà My trước khi ghi hình. Khi quay cảnh 'nóng', ê-kíp tính toán về góc máy, dựng phim, thiết bị bảo hộ sao cho không xâm phạm diễn viên mà vẫn tạo được cảm giác họ đang gần gũi", chị Ngọc nói.

Chia sẻ với VnExpress, ông Nguyễn Thái Bình, Chánh Văn phòng Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch, cho biết công ty sản xuất phim xin ngừng chiếu tác phẩm từ 18h ngày 20/5. Trước khi ra mắt trong nước, Vợ ba gây tiếng vang ở nhiều liên hoan quốc tế. Tác phẩm được chiếu ở Mỹ từ ngày 15/5.

