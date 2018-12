Phim Việt về kiếp vợ lẽ gây chú ý ở Singapore

Phim Việt về kiếp vợ lẽ thắng giải ở Ấn Độ / Những bóng hồng ghi dấu ấn trong giới làm phim Việt

Tác phẩm của đạo diễn Nguyễn Phương Anh (tên tiếng Anh Ash Mayfair) có hai buổi chiếu ở Singapore vào ngày 4 và 6/12 trong khuôn khổ Liên hoan phim Quốc tế Singapore. Người vợ ba không tranh giải mà dự nhánh Asian Vision - giới thiệu phim của các đạo diễn nổi tiếng và triển vọng châu Á.

Ở buổi chiếu đầu, khán phòng khoảng hơn 200 chỗ đầy ắp người xem. Khi phim kết thúc, hơn hai phần ba số khán giả nán lại giao lưu với ê-kíp gồm nhà sản xuất Trần Thị Bích Ngọc, diễn viên Trần Nữ Yên Khê, Maya và Trà My (đạo diễn Phương Anh vắng mặt do bận việc). Sau đó, ở ngoài khán phòng, người xem nán lại chụp ảnh và trò chuyện với đoàn phim đến hơn 22h.

Trà My (trái) và Maya giao lưu với khán giả.

Người vợ ba dựa trên câu chuyện có thật diễn ra vào thời còn chế độ đa thê. Cô gái trẻ Mây (Trà My) về làm vợ ba của một người đàn ông giàu có (Lê Vũ Long đóng). Mây dần hòa nhập với cuộc sống cùng người vợ đầu - Hà (Trần Nữ Yên Khê) và vợ hai - Xuân (Maya). Khi mang thai, cô mong muốn sinh được con trai để có địa vị tốt hơn. Tuy nhiên, nhiều diễn biến phức tạp xảy ra trong gia đình.

Trailer Người vợ ba (The Third Wife) Trailer phim.

Nhiều khán giả ở lại để giao lưu với đoàn phim.

Một khán giả nữ Singapore bày tỏ đồng cảm với thân phận những người phụ nữ trong phim. Một người khác nhận xét tác phẩm có cái kết để lại thông điệp mạnh. Đa số ấn tượng với phần hình ảnh của phim và quan tâm đến quá trình sản xuất. Nhà sản xuất Bích Ngọc cho biết phim quay trong 63 ngày ở các tỉnh miền Bắc nhưng giai đoạn tiền kỳ và hậu kỳ kéo dài nhiều tháng. Tác phẩm ghi hình từ năm 2016 nhưng năm nay mới hoàn tất. Trần Nữ Yên Khê (vợ đạo diễn Trần Anh Hùng) nói Người vợ ba tốn thời gian gấp ba lần các phim bình thường khác.

Các diễn viên cho biết họ mất hơn một tháng để tìm hiểu, sống với nhân vật trước khi quay. Dàn sao nữ được đạo diễn giao cho các bài học riêng. Vốn sống ở TP HCM, Trà My phải học giọng, cách cư xử của người Bắc để nhập vai. Maya học hát để thể hiện nhân vật có tài âm nhạc, được chồng yêu mến, còn Yên Khê phải luyện phát âm tiếng Việt. Đây cũng là lần đầu tiên cô đóng phim không phải do chồng mình - Trần Anh Hùng - đạo diễn.

Từ trài sang: diễn viên Yên Khê, nhà sản xuất Bích Ngọc, diễn viên Trà My và Maya.

Người vợ ba gây chú ý ở nhiều liên hoan phim năm nay. Tác phẩm thắng giải NETPAC ở LHP Toronto (Canada), giải TVE-Another Look tại LHP San Sebastian (Tây Ban Nha) và "Phim quốc tế xuất sắc" ở LHP Kolkata International (Ấn Độ). Đây là tác phẩm đầu tay của Nguyễn Phương Anh - nhà làm phim sinh ở TP HCM, tốt nghiệp thạc sĩ ngành Đạo diễn Kịch nghệ ở Viện Hàn lâm Hoàng gia về Kịch nghệ London (Anh), thạc sĩ ngành Sản xuất phim ở đại học New York (Mỹ). Ê-kíp dự kiến phát hành phim ở Việt Nam năm sau.

Liên hoan phim Quốc tế Singapore (SGIFF) lần 29 diễn ra từ ngày 28/11 đến ngày 9/12. Có tám phim tranh giải là A Land Imagined (Singappre, Pháp, Hà Lan), Bulbul Can Sing (Ấn Độ), Dayan (Iran), House of My Fathers (Sri Lanka), Long Day's Journey into Night (Trung Quốc, Pháp), The Day I Lost My Shadow (Syria, Lebanon, Pháp), The Future Cries Beneath Our Soils (Việt Nam, Philippines) và The River (Kazakhstan, Ba Lan, Na Uy).

Ân Nguyễn