Phim Việt về kiếp vợ lẽ thắng giải ở Ấn Độ

'Người vợ ba' tung trailer nhiều cảnh nhạy cảm / Phim Việt về kiếp vợ lẽ đoạt giải ở Liên hoan phim Toronto

Đây cũng là giải quan trọng nhất tại sự kiện ở Tây Bengal (Ấn Độ) từ ngày 10 đến ngày 17/11. Ở lễ bế mạc, nhà sản xuất Bích Ngọc nhận giải từ nhà làm phim Shoojit Sircar và diễn viên Tabu Hashmi (từng đóng Life of Pi). Cô chúc mừng Nguyễn Phương Anh cùng ê-kíp và cho biết bất ngờ, hạnh phúc khi phim được tôn vinh. Phần thưởng có trị giá 71.000 USD (hơn 1,6 tỷ đồng), thuộc hàng cao nhất trong các liên hoan phim (theo Indian Express).

Trần Thị Bích Ngọc (thứ hai từ trái qua) - nhà sản xuất của phim - sau lễ trao giải.

Ở hạng mục phim quốc tế, Người vợ ba (The Third Wife) vượt qua 14 phim, trong đó có Yomeddine (Ai Cập) - từng tranh Cành Cọ Vàng ở LHP Cannes (Pháp). Tác phẩm này có giải "Đạo diễn xuất sắc" cho Abu Bakr Shawky. Ở hạng mục phim Ấn Độ, Widow of Silence của Praveen Morchhale thắng giải "Phim xuất sắc".

Trailer Người vợ ba (The Third Wife) Trailer phim.

Người vợ ba dựa trên câu chuyện có thật, xoay quanh Mây (Trà My) - cô gái trẻ về làm vợ ba của một người đàn ông đứng tuổi (Lê Vũ Long đóng). Cô bắt đầu học lễ giáo và chuyện gia đình từ người vợ cả tên Hà (Trần Nữ Yên Khê) và vợ hai - Xuân (Maya). Khi mang thai, Mây tin nếu sinh được con trai, địa vị của cô sẽ được nâng cao. Tuy nhiên, một biến cố xảy ra khiến mọi chuyện phức tạp.

Trước đó, tác phẩm từng thắng giải NETPAC ở LHP Toronto (Canada) và giải TVE-Another Look tại LHP San Sebastian (Tây Ban Nha). Vào ngày 4 và 6/12, Người vợ ba sẽ trình chiếu trong khuôn khổ LHP Quốc tế Singapore. Đây là phim đầu tay của Nguyễn Phương Anh (Ash Mayfair). Cô sinh ở TP HCM, du học và tốt nghiệp thạc sĩ ngành Đạo diễn Kịch nghệ ở Viện Hàn lâm Hoàng gia về Kịch nghệ London (Anh), thạc sĩ ngành Sản xuất phim ở đại học New York (Mỹ).

Ân Nguyễn