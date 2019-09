Phim Việt gây cười với chuyện học sinh mang thai

Trong "Siêu quậy có bầu", một nữ sinh cấp ba đang tranh học bổng du học bỗng có thai.

Cuộc sống Hạ An (Han Sara) đảo lộn vì chuyện "tày trời" này. Trước đó, cô nổi danh quậy phá nhưng học giỏi, chơi thể thao hay và mơ ước du học để đổi đời. Hạ An phải tìm cách giấu chuyện để giữ gìn hình ảnh, đồng thời chuẩn bị cho giai đoạn sắp tới mà không có bố mẹ bên cạnh. Đồng hành An là thầy Đức (Đức Thịnh) - người sớm đoán sự việc do dạy thể dục.

Trailer phim từng gây tò mò về quan hệ giữa An và thầy giáo điển trai Phong (Đỗ An), thậm chí khiến một số khán giả đoán anh là "tác giả" cái thai. Tuy nhiên, tác phẩm sớm phủ nhận giả thuyết này và hai thầy trò không có tình yêu. Vai trò của Phong lúc đầu thậm chí khá mờ nhạt so với Đức.

Trailer Siêu quậy có bầu Trailer phim.

Nửa đầu phim, yếu tố hài chiếm ưu thế khi An trải qua biến đổi tâm lý, cũng như cố giấu thai trước mọi người. Các mảng miếng gây cười được dàn dựng khá duyên, chủ yếu xoay quanh sự hiểu lầm giữa các nhân vật. Hai cây hài chính là Đức và Hảo (Thanh Thúy đóng) - cô giáo có tình cảm với anh. Cô Hảo được xây dựng theo hướng cường điệu, mặc toàn đồ tím và nói chuyện sến sẩm. Còn nhân vật Đức tốt bụng, hay gặp cảnh trớ trêu khi cố bao che An.

Một tình huống được cài cắm vào giữa câu chuyện, tạo tiếng cười ngay lúc đó và thúc đẩy nhiều cảnh về sau khi Hảo nhầm lẫn về Đức. Thủ pháp "để khán giả biết nhiều hơn nhân vật" được khéo dùng để những lời tâm sự thật lòng của cô Hảo trở thành yếu tố hài (do cô hiểu sai sự việc). Kiểu "diễn lố" của Thanh Thúy phù hợp hình tượng nhân vật. Từng ghi dấu với loạt vai nhiều tâm trạng, nghệ sĩ sinh năm 1982 gần đây chuộng đóng hài, như trong Siêu sao siêu ngố và phim này. Về tổng thể, phong cách gây cười của Siêu quậy có bầu chịu ảnh hưởng từ các phim do Đức Thịnh đạo diễn, dù anh chỉ là chủ hãng sản xuất.

Thanh Thúy (trái) - Đức Thịnh ở buổi ra mắt phim. Ảnh: Maison de Bil.

Tuy nhiên, ở nửa cuối, tác phẩm dần lạc điệu khi câu chuyện nghiêm túc hơn, xoay quanh các bi kịch cá nhân và áp lực dư luận. Nhân vật Phong ít đất diễn trong nửa đầu lại trở thành tuyến chính. Sự nổi trội đột ngột của vai này khiến phim mất cân bằng trong nhịp kể và tương quan nhân vật. Đỗ An - vốn là họa sĩ thiết kế - có vẻ ngoài cuốn hút nhưng diễn xuất chưa ổn định. Anh làm tốt những cảnh thể hiện vẻ phong trần, thương học sinh nhưng bị gồng khi diễn đau khổ.

Một số đoạn thoại còn nặng tính giáo điều, răn đe về giáo dục giới tính. Dù biên kịch cố lồng thông điệp vào các cuộc nói chuyện đời thường, không ít cảnh như "trả bài" về ý nghĩa phim. Chúng khiến phần cuối tác phẩm bị cứng nhắc so với nửa đầu khá tự nhiên. Diễn biến ở tuyến của nữ sinh nhà giàu (Quỳnh Kool đóng) và mẹ (Hồng Vân) khiến hồi ba phim nhiều tình tiết thừa.

Ở vai chính, Han Sara thu hút nhờ gương mặt sáng màn ảnh, các cảnh diễn nhí nhảnh và nét mặt buồn. Tuy nhiên, ca sĩ sinh năm 2000 còn yếu ở các đoạn đòi hỏi nội tâm. Nhân vật của cô cũng bị lưng chừng về hình tượng, ban đầu được mô tả là nghịch ngợm nhưng cá tính này hầu như biến mất sau đó. Ở nửa sau phim, cô giống mẫu nữ sinh ngoan, cầu tiến quen thuộc. So với vai chính trong Em chưa 18 (cùng độ tuổi), An thiếu cá tính xuyên suốt để trở thành nhân vật ấn tượng.

Phim khởi chiếu từ ngày 20/9 với nhãn C16 (không dành cho khán giả dưới 16 tuổi).

Ân Nguyễn