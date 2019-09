Ba phim Việt, 17 phim ngoại ra rạp tháng 9

Màn ảnh Việt tháng 9 đa dạng thể loại phim kinh dị, tình cảm pha hài, khoa học viễn tưởng như "It 2", "Siêu quậy có bầu", "Ad Astra"...

70 Big Ones (Khoản vay sinh tử)

Ngày khởi chiếu: 6/9

Thể loại: Hành động

Raquel là người mẹ đang cần 35.000 Euro để chuộc lại con gái. Khi cô chuẩn bị nhận khoản vay ở ngân hàng, một nhóm cướp bất ngờ tấn công nơi đây. Raquel phải liều mạng, tìm cách đánh bại chúng để bảo vệ khoản tiền của mình. Tác phẩm mang phong cách phim đánh cướp của Hollywood thập niên 1970 nhưng có bối cảnh Tây Ban Nha.

It Chapter Two (Gã hề ma quái 2)

Ngày khởi chiếu: 6/9

Thể loại: Kinh dị

Trailer It 2

Tác phẩm lấy bối cảnh 27 năm sau các sự kiện phần đầu, khi nhóm trẻ thị trấn Derry (Mỹ) đã trưởng thành. Họ quay lại nơi xưa để đối đầu chú hề ma Pennywise (Bill Skarsgård đóng) - kẻ dần khôi phục sức mạnh sau thất bại. It Chapter Two được chuyển thể từ tiểu thuyết It của Stephen King, là một trong những phim kinh dị được dự đoán thắng lớn phòng vé.

Crayon Shin-chan: Honeymoon Hurricane - The Lost Hiroshi (Shin - Cậu bé bút chì: Chuyến trăng mật bão táp)

Ngày khởi chiếu: 6/9

Thể loại: Hài

Phim dựa trên nhân vật Crayon Shin-chan được nhiều người hâm mộ qua truyện tranh, hoạt hình. Trong phim, Hiroshi và Misae (bố mẹ của Shin) đi nghỉ ở Australia và xem đó như kỳ trăng mật. Tuy nhiên, Hiroshi bị bắt, khiến cả gia đình phải đi tìm ông. Dường như ông có liên quan đến một kho báu bí mật được nhiều người săn lùng.

Line Walker 2 (Sứ mệnh nội gián 2)

Ngày khởi chiếu: 6/9

Thể loại: Hành động - Ly kỳ

Cổ Thiên Lạc, Trương Gia Huy, Ngô Trấn Vũ đóng vai các cảnh sát tham gia nhiệm vụ phá đường dây bắt cóc trẻ em. Tuy nhiên, sau khi một hacker bị bắt, nội bộ tổ chức xào xáo với nghi vấn về một kẻ gián điệp. Phim được phát triển từ series Sứ mệnh nội gián (2014) của TVB.

Deadtectives (Trò đùa tử thần)

Ngày khởi chiếu: 13/9

Thể loại: Kinh dị - Hài

Tác phẩm của đạo diễn Tony West kể về một nhóm thợ săn ma tìm đến ngôi nhà ma ám nổi tiếng ở Mexico để mong cứu vãn chương trình truyền hình thực tế đang xuống dốc. Tuy nhiên, họ phát hiện một gia đình ma thật và bị truy đuổi, phải tìm cách để toàn mạng trở về.

Ghost Walk (Lạc hồn)

Ngày khởi chiếu: 13/9

Thể loại: Kinh dị - Tâm lý

Phim Hàn kể hành trình đi ngược quá khứ của Hye-jung - cô gái trẻ chết bí ẩn. Hye-jung có cuộc đời cô độc, cắt đứt liên lạc với gia đình, từ chối tình cảm từ chàng đồng nghiệp và ngày ngày làm việc ở một nhà máy mà không có mục đích sống rõ ràng. Khi bị giết hại, cô trở thành hồn ma lang thang ở nơi từng sinh sống.

Itsy Bitsy (Lời nguyền tám chân)

Ngày khởi chiếu: 13/9

Thể loại: Kinh dị - Ly kỳ

Tác phẩm kinh dị xoay quanh Kara (Elizabeth Roberts) - một y tá bị sảy thai. Cô cùng con gái tám tuổi Cambria (Chloe Perrin) và con trai 13 tuổi Jesse (Arman Darbo) dọn đến ngôi nhà ở miền quê. Một con nhện khổng lồ xuất hiện đe dọa sinh mạng ba mẹ con.

Love Battle (Thách yêu 2 năm)

Ngày khởi chiếu: 13/9

Thể loại: Hài - Tình cảm

Tan - một chuyên gia số liệu - kết luận đa phần các cặp yêu nhau sẽ tan vỡ sau hai năm. Anh sáng tạo ra bảo hiểm tình yêu, cam kết trả tiền cho một số người mua nếu họ vẫn gắn kết sau mốc này. Mọi chuyện phức tạp khi anh phải gặp gỡ Jeed - cô gái không tin tình yêu có thể đong đếm bằng số liệu.

Người lạ ơi

Ngày khởi chiếu: 13/9

Thể loại: Hài - Tình cảm

Trailer Người lạ ơi

Tác phẩm được phát triển từ ca khúc cùng tên - ra mắt vào tháng 1/2018, thu hút giới trẻ với nội dung về sự cô đơn. Trong phim, ca sĩ Karik hóa thân Đăng - chàng trai làm nghề DJ, sống phóng túng. Anh luôn được các cô gái xinh đẹp vây quanh nhưng không tin vào tình yêu, không muốn gắn bó với ai. Tuy nhiên, cuộc sống Đăng thay đổi với sự xuất hiện của một cô gái (Thùy Anh đóng).

The Art of Racing in the Rain (Cuộc đời phi thường của chú chó Enzo)

Ngày khởi chiếu: 13/9

Thể loại: Tâm lý - Hài

The Art of Racing in the Rain (Cuộc đời phi thường của chú chó Enzo)

Tác phẩm chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của Garth Stein, xoay quanh quan hệ khăng khít giữa một vận động viên đua xe và chú chó Enzo. Câu chuyện được kể từ góc nhìn của Enzo, sinh vật luôn tin có thể thành con người trong kiếp sau. Phim quy tụ Milo Ventimiglia, Amanda Seyfried và Kevin Costner (giọng Enzo).

* Các phim còn lại trong tháng

Ân Nguyễn