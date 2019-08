Phim mới của YoonA khuấy động phòng vé Hàn Quốc

"E.X.I.T" thu 14,9 triệu USD dịp ra mắt, cao thứ ba trong các phim Hàn năm nay.

Doanh thu mở màn của phim chỉ sau Parasite (20,7 triệu USD) và Extreme Job (19 triệu USD) - theo số liệu KOFIC (Hội đồng phim Hàn Quốc). Ra mắt từ ngày 31/7, E.X.I.T (còn viết là Exit) vượt The Divine Fury để dẫn đầu phòng vé Hàn. Sau hai ngày, tác phẩm cán mốc một triệu vé, nhanh hơn Extreme Job hồi tháng 1.

Exit (Lối thoát trên không) Trailer phim.

Theo Soompi, E.X.I.T. đang có tốc độ bán vé nhanh ngang Veteran (2015) - tác phẩm ăn khách thứ năm mọi thời của Hàn Quốc. Đạo diễn Lee Sang-geun và các diễn viên Jo Jung-seok, YoonA, Kim Ji-young và Kang Ki-young cảm ơn người hâm mộ trên mạng xã hội. Họ cầm các tấm biển hợp thành chữ "Tôi yêu các bạn hơn ba triệu" - lấy cảm hứng từ câu nói "Bố yêu con 3.000" của nhân vật Iron Man trong Avengers: Endgame.

Đạo diễn (giữa) và các diễn viên phim cảm ơn khán giả. Ảnh: Twitter.

Trong phim, Lee Yong-nam (Jo Jung-seok) là chàng trai từng tham gia câu lạc bộ leo núi thời trung học. Dịp sinh nhật mẹ, anh tổ chức tiệc tại nơi mà Eui-ji (Im Yoona) - cô gái anh theo đuổi một thời - làm việc. Một thảm họa ập tới khiến thành phố Seoul chìm trong một loại khí ga chết chóc. Yong-nam phải vận dụng kỹ năng leo núi để cứu bản thân và mọi người. Soompi đánh giá cao tác phẩm vì không đi vào lối mòn của nhiều phim thảm họa khác, đồng thời thu hút nhờ yếu tố gia đình.

Tài tử Jo Jung-seok sinh năm 1980, nổi tiếng với các phim My Love, My Bride (2014) và My Annoying Brother (2016). Còn YoonA sinh năm 1990, là ca sĩ được yêu thích khi tham gia nhóm Girls' Generation. E.X.I.T là phim điện ảnh thứ tư cô tham gia. Phim chiếu ở Việt Nam từ ngày 9/8 với tựa Lối thoát trên không.

Ân Nguyễn